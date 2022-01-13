Валютный рынок четверга: итоги дня

Ажиотажный спрос на безналичный доллар во второй половине торговой сессии вынудил Национальный банк опять провести две интервенции по продаже валюты подряд. Как и вчера – без видимого результата.

Начало торгов на межбанковском﻿ валютном рынке выглядело довольно оптимистично: равное число продавцов и покупателей вселяло надежду на стабилизацию ситуации. Кто-то из экспортеров даже решил, что доллар достиг пика и будет падать. Начали снижать ценники, в результате котировки опустились до 27,68 гривен на покупке и 27,718 гривен на продаже. Такие цены показались привлекательным для импортеров; подлили масла в огонь и банки-спекулянты, также начавшие покупать на позицию. Торговля быстро вернулась к стартовым цифрам. После обеда на рынке появились крупные покупатели, среди которых выделялся известный банк с иностранным капиталом. Быстро разобрав все дешевые предложения, поднялись выше уровня 27,80. Национальный банк отреагировал оперативно: сначала попытался удержать рост, удовлетворяя самые дорогие заявки в районе 27,81 гривен, а затем выставил крупную продажу на уровне 27,85 гривен и стоял с ней вплоть до закрытия торгов. По информации портала «Курс Украины»﻿, регулятор продавал даже после 16 часов по схеме ТОМ (с расчетами завтрашним числом).

Закрыли основную фазу торгов четверга на 10,5 копеек на покупке и на 10,1 копеек на продаже выше, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,75/27,80 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись довольно рано и очень узко: спред на открытии составил всего 5 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,7999 гривен прошла в 9:22. Вначале покупателей и продавцов было примерно поровну. Нервы сдали у продавцов, и они стали закрывать заявки покупателей. Часть покупателей решила выждать и сняла свои заявки, что подтолкнуло продавцов к снижению ценника. К 10:45 ненадолго опустились ниже уровня 27,70, достигнув сессионных минимумов. Выжидавшие покупатели решили, что цены их удовлетворяют, и быстро «выкупили снижение». Торговля переместилась в диапазоне 27,72-27,74 гривен, где сделки шли примерно до 13:40. В этот момент на рынок вышли сразу несколько покупателей, в т.ч. представители компаний-нерезидентов. Их заявки толкнули котировки вверх. В течение часа все, что было дешевле 27,80, раскупили. После того, как ценники на покупку поднялись выше 27,80 гривен, появился Национальный банк. Сначала регулятор уже привычно продавал по методу «выбора лучшей цены», закрывая заявки на покупку по ценам 27,81 гривен и выше. Затем, когда стало очевидно, что этого недостаточно, выставил ордер на продажу 100 млн долларов на уровне 27,85 гривен и к 15:30 продал больше 50 млн долларов по этой цене. К удивлению участников торгов, в 15:30, когда в Bloomberg началась торговля ТОМом, регулятор не ушел, а продолжил продажи. Последняя сделка четверга прошла в 16:30 с участием НБУ по цене 27,85 гривен.

Котировки закрытия торгов – 27,84/27,85 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос на 90,7 млн по сравнению с вторником и на 16:00 составил 377,1 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,7292 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,7292 гривен. Официальный курс доллара на 14 января установлен на отметке 27,7372 гривен за доллар, рост на 2,99 копейки.

установлен на отметке 27,7372 гривен за доллар, рост на 2,99 копейки. Официальный курс евро на 14 января установлен на отметке 31,7813 гривен за евро, рост на 30,17 копеек.

установлен на отметке 31,7813 гривен за евро, рост на 30,17 копеек. Наличный доллар в оптовых обменниках Киева за день подорожал еще на 13 копеек. Утром его продавали по 27,86-27,87 гривен, а к 17 часам ценник подняли до 27,99-28,00 гривен. Разрыв между наличным и безналичным долларом сохраняется на уровне 15 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:45 – 1,1452 доллара. Сегодня евро достиг отметки 1,1481 доллара на фоне продолжающегося третий день ослабления американского доллара против других ведущих мировых валют. Близость окончания пандемии короновируса внушает оптимизм инвесторам и стимулирует их избавляться от доллара, служившего «валютой-убежищем». Наличный евро в Украине продолжил расти вслед за наличным долларом, а рост на FOREX только подстегнул этот процесс. За день наличная евровалюта прибавила в цене еще 15 копеек: утром оптовые обменные пункты продавали евро по 31,85-31,90 гривен, а к вечеру ценник достиг 32,00-32,05 гривен.

Российский рубль в четверг резко упал после высказываний заместителя главы МИД России Сергея Рябкова о возможности размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле. Доллар, стоивший утром 74,40 рубля, к вечеру взлетел до 76,60 рублей. Состоянием на 17:45 рубль торгуется в диапазоне 76,20-76,40 рублей за доллар. На наличном рубле в Украине это пока никак не отразилось (рубль и гривна сегодня соревнуются, кто быстрее и сильнее упадет). В течения дня наличный рубль в Киеве продавали по 3,70-3,73 гривны за 10 рублей - практически на том же уровне, что и вчера.