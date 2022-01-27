Валютный рынок четверга: ход торгов

В четверг к уже действовавшим ранее причинам падения гривны (рост геополитической напряженности и вызванное этим бегство иностранных инвесторов, а также рост негативных тенденций в Украине) добавилась еще одна.

Накануне Госказначейство осуществило выплату компенсации НДС экспортерам в размере 6,5 млрд гривен; и так небольшое количество продавцов валюты сегодня уменьшилось в несколько раз, а часть полученной ими гривны была направлена на межбанк﻿ для покупки долларов. В результате безналичный доллар на межбанковском валютном рынке преодолел уровень 29 гривен﻿.

Национальный банк не прекращает ежедневных интервенций по продаже валюты; только за три дня (с понедельника по среду) было продано более 600 млн долларов. Но результата нет: котировки иностранных валют продолжают расти.

На наличном рынке доллар сегодня преодолел отметку 29 гривен и к 13:00 поднялся до 29,10 гривен на продаже. Еще утром оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 28,92-28,95 гривен, но к обеду ситуация резко изменилась. Факт, что на межбанке не смогли удержать доллар на отметке 29 гривен, напугал многих. На горизонте «замаячили» 30 гривен за доллар. Масла в огонь добавил комментарий недавно назначенного директора департамента открытых рынков НБУ Алексея Лупина, который заявил, что «гривна колеблется в достаточно узком диапазоне от 22 до 30» . Таким образом, в Нацбанке уже морально готовы к курсу 30 гривен за доллар и не видят в этом ничего страшного.

Евро на FOREX продолжает отвесное падение, начавшееся вчера вечером после комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла. Выступая на пресс-конференции после окончания заседания FOMC, на котором учетная ставка была оставлена без изменений, он допустил более масштабное и более быстрое, чем ожидалось, повышение процентных ставок. Рынок мгновенно отреагировал ростом доллара против остальных валют, который мы наблюдаем в текущий момент. Евро уже опустился до 1,1155 доллара, ниже минимума 2021 года, и падение не прекращается. Наличный евро в Украине, раздираемый двумя разнонаправленными векторами – ростом доллара к гривне и падением на FOREX – сегодня торгуется в диапазоне 32,62-32,68 гривен, но при малейшей остановке падения в мире может продолжить дорожать к гривне.

После вчерашнего обвала до 80,40 за доллар рубль сегодня резко укрепился после сообщения из Беларуси, что подразделения армии РФ после учений покинут страну. Иностранные инвесторы разглядели в этой новости намек на возможную деэскалацию напряженности. Рубль вырос до 78,40 за доллар и торгуется в широком диапазоне 78,40-78,90. Наличному рублю все нипочем: ценники, похоже, просто никто не переписывают, поэтому уже вторую неделю в Киеве его продают по 3,65-3,69 гривны за 10 рублей.

Резко вырос в цене польский злотый: сегодня его продают по 7,15-7,20 гривен. Хотя, говорят, если поискать, можно найти и по 7,10.