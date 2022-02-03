Валютный рынок четверга: итоги дня

В четверг падение котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке замедлилось. Национальный банк – не причем.

По информации портала «Курс Украины»﻿, сегодня на рынок с крупными покупками валюты вышли сразу два государственных банка – «Укргазбанк» и «Укрэксимбанк». Оба «госа» действовали в интересах своего самого крупного клиента – НАК «Нафтогаз Украины». Лишь поэтому снижение котировок замедлилось. В то же время на нехватку предложения валюты сегодня пожаловаться было нельзя: экспортеры, готовясь к уплате налогов, заранее начали продавать валюту, опасаясь сильного падения цены на доллар.

Национальный банк второй день не появляется на рынке. Напомним, последний раз регулятор проводил интервенцию 1 февраля; тогда было куплено 30 млн долларов по цене 28,29 гривен. Текущую ситуацию на межбанке в здании на Институтской,9 оценивают как спокойную и необходимости во вмешательстве в торги не видят.

Ход торгов

Стартовые котировки – 28,27/28,34 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись более узко, чем в среду: спред на открытии составил 7 копеек (против 10 накануне). Уже в 9:05 прошла первая сделка на сумму 0,5 млн долларов по цене 28,30 гривен. Несмотря на то, что в начале торгов число заявок на покупку в несколько раз превышало число заявок на продажу, качнуть курс вверх продавцам не удалось. Практически сразу торговля ушла ниже уровня 28,30 и всю оставшуюся сессию сделки шли в узком диапазоне 28,25-28,295 гривен. После обеда создались предпосылки для более сильного снижения, но выход сразу двух «госбанков» с покупками дал возможность продавцам не устраивать «распродажу по низким ценам».

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,25/28,258 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,25 гривен.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 сегодня вырос на 82,4 млн по сравнению со средой и составил 246,1 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,2705 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,2705 гривен. Официальный курс доллара на 4 февраля установлен на отметке 28,2701 гривен за доллар, снижение на 11,75 копеек.

установлен на отметке 28,2701 гривен за доллар, снижение на 11,75 копеек. Официальный курс евро на 4 февраля установлен на отметке 31,9198 гривен за евро, снижение на 22,21 копейки.

Наличный доллар в столице сегодня продавали в диапазоне 28,22-28,27 гривен. Колебания ценника, в отличие от предыдущих дней, были крайне незначительными. Спрос на наличную валюту существенно упал: украинцы начинают успокаиваться и уже не стремятся всю имеющуюся гривну перевести в валюту.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1390 доллара. Сегодня евро резко вырос после начала пресс-конференции президента Европейского центробанка Кристин Лагард, на которой она выразила обеспокоенность высокой инфляцией в Еврозоне. Такое заявление может означать, что ЕЦБ вслед за ФРС и Банком Англии в скором времени также начнет повышать процентную ставку. Наличный евро тут же отреагировал на эту новость ростом ценника с утренних 31,93-31,95 до 32,05 гривен.

Российский рубль в течение дня совершал резкие движения между уровнями 76,20 и 76,80 руб/$. Cостоянием на 17:00 он зажат в узком диапазоне 76,20-76,40 руб/$. Наличный рубль, как и вчера, продавали по 3,67-3,69 гривен за 10 рублей.