Валютный рынок четверга: итоги дня

В четверг спокойная торговля на межбанковском﻿ валютном рынке закончилась резким взлетом котировок безналичного доллара. Причина пока непонятна

Весь день на рынке не происходило ничего, что позволило бы предположить подобный конец дня. При явном превышении числа продавцов над покупателями в течение всей торговой сессии котировки продолжили снижение, достигнув к концу активной фазы торгов 27,83 гривен на покупке и 27,85 гривен на продаже. Национальный банк третий день не появлялся на рынке, ограничившись ролью наблюдателя.

Закрыли основную фазу торгов четверга на 8 копеек на покупке и на продаже ниже, чем в среду.

Однако этим все не завершилось. Буквально после 16 часов портал «Курс Украины»﻿ получил информацию о повышенной активности на межбанковском валютном рынке, где в 15:30 стартовали торги в режиме ТОМ (с расчетами завтрашним числом). В обычные дни в этом режиме проходит не более 10 сделок на общую сумму до 5-6 млн долларов. Но сегодня активность покупателей настолько зашкаливала, что уже к 17 часам котировки взлетели до 27,98 гривен на покупке, а ценник на продаже поднялся выше 28 гривен до 28,04-28,05 гривен. Последние сделки прошли по цене 28,05 гривен.

Это может быть связано с просочившимся инсайдом с берлинской встречи представителей глав государств – участников «Нормандской четверки», которая началась как раз после 16 часов.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 вырос на 29,7 млн по сравнению со средой и составил 204,7 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,8896 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,8896 гривен. Официальный курс доллара на 11 февраля установлен на отметке 27,8756 гривен за доллар, снижение на 10,39 копеек.

установлен на отметке 27,8756 гривен за доллар, снижение на 10,39 копеек. Официальный курс евро на 11 февраля установлен на отметке 31,8785 гривен за евро, снижение на 11,75 копеек.

Крайне динамично сегодня менялась цена наличного доллара. Утром столичные оптовые обменники начали продавать его по 27,96-27,97 гривен; к обеду ценник снизили до 27,90-27,92 гривен. Однако к вечеру, мгновенно отреагировав на необычную ситуацию на межбанки, и банки, и оптовые обменные пункты дружно начали поднимать ценник на продажу доллара. Состоянием на 17:00 в Киеве наличного «американца» продавали по цене от 27,98 гривен и выше. Т.е. наличный доллар, хоть и вырос, но опять оказался дешевле безналичного.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:15 – 1,1481 доллара, и рост продолжается. Сегодня евро сначала резко упал до отметки 1,1376, отреагировав на опубликованные в США данные по инфляции, показавшие рекордный рост цен за последние 40 лет, а после 16:30 резко пошел вверх и за полтора часа вырос больше, чем на 100 пунктов. Наличный евро в Киеве утром продавали по 31,90-31,92 гривен; к обеду ценник опустили до 31,87-31,88 гривен. К вечеру на сильный рост евро на FOREX наложился скачок доллара к гривне, в результате наличный евро вновь пересек отметку 32 гривны.

Российский рубль, большую половину дня торговавшийся в узком диапазоне 74,60-74,85 руб/$, после 15 часов сначала резко вырос до 74,40 руб/$, а затем так же резко упал до 74,80 руб/$. Похоже, резкие движения на мировых рынках не прошли для него бесследно. Наличный рубль в Украине пока никак не отреагировал на происходящее. В Киеве сегодня его продавали по 3,71-3,73 гривны за 10 рублей.