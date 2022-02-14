Валютный рынок понедельника: итоги дня
В понедельник ажиотажный спрос на доллар на межбанковском валютном рынке пришлось гасить исключительно интервенциями Национального банка.
Напуганные слухами о предстоящем вторжении России в Украину, иностранные компании начали массово выводить средства за рубеж. Их заявки на покупку валюты сегодня взвинтили курс безналичного доллара до 28,72 гривен на покупке и 28,80 гривен на продаже. Только решительные действия Национального банка не позволили гривне обвалиться окончательно. Регулятор сначала выставил на продажу 30 млн долларов по цене 28,30 гривен, а затем провел масштабную интервенцию по методу «выбора лучшей цены». По предварительной информации, было дополнительно продано от 250 до 300 млн долларов. Только таким образом удалось остановить падение национальной валюты, а к закрытию торгов – даже частично его компенсировать.
Закрыли основную фазу торгов понедельника на 45 копеек на покупке и на 41,5 копейку на продаже выше, чем в прошлую пятницу.
Ход торгов
Стартовые котировки – 28,30/28,50 (покупка/продажа).
Торги понедельника открылись очень рано. Еще до 9 часов утра Национальный банк продал 30 млн долларов (фактически, торги начались этими продажами) по цене 28,30 гривен – и ушел с рынка. В отсутствие регулятора котировки быстро пошли вверх. Нацбанк вернулся через несколько минут, но изменил тактику: вместо того, чтобы продавать валюту по конкретной цене, начал закрывать самые дорогие заявки на покупку. Первоначально такой метод ничего не давал, и уже к 9:18 котировки поднялись до дневных максимумов – 27,72 гривен на покупке и 27,80 гривен на продаже. Однако регулятор не прекращал продажи, и в конце концов добился своего : постепенно доллар начал дешеветь. К 10 утра котировки опустились в район 28,50. Последующая торговля проходила при постоянном присутствии Национального банка, который не прекращал продажи, давая понять, что не позволит спекулянтам раскачать ситуацию. И только после обеда ситуация нормализовалась: выжидавшие экспортеры постепенно присоединились к продажам, и продавцов стало больше, чем покупателей.
Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,47/28,495 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,485 гривен.
Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлой пятницей и составил 604,7 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,5465 гривен.
- Официальный курс доллара на 15 февраля установлен на отметке 28,5355 гривен за доллар, рост на 50,09 копеек.
- Официальный курс евро на 15 февраля установлен на отметке 32,3464 гривен за евро, рост на 34,87 копеек.
Вслед за межбанком вырос курс наличного доллара. С утра крупные оптовые обменные пункты продавали его по 28,90 гривен, а в розничных обменках выставили цену на продажу 29,00. По мере стабилизации ситуации на межбанке ценник то снижали, то вновь поднимали. В итоге, к обеду доллар подешевел до 28,77-28,83 гривен (на продаже). А к 17:00 его можно было купить по 28,60-28,62 гривен. То есть по сравнению с утренней ценой доллар подешевел на 30 копеек, но если сравнивать с тем, как его продавали вечером прошлой пятницы, то имеем рост на 47 копеек.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1305 доллара. Сегодня евро продолжил падение, начавшееся в прошлую пятницу, и к вечеру опустился до отметки 1,1293 доллара. Наличный евро утром продавали по 32,90-33,00 гривны; к обеду он подешевел до 32,65-32,75 гривен, а к 17:00 – до 32,60-32,63 гривен.
По информации портала «Курс Украины», полученной от операторов валютного рынка, после обеда желающих продать и доллары, и евро было гораздо больше, чем покупателей.
Российский рубль в понедельник сначала упал до 78,20 руб/$ (это произошло ранним утром), а затем вырос до 76 руб/$, поскольку в очередной раз появились признаки снижения геополитической напряженности. Состоянием на 18:00 по киевскому времени он торгуется в диапазоне 76,60-77,00 руб/$. Наличный рубль в столице утром продавали по 3,73-3,75 гривны, но после обеда цена снизилась на 2 копейки, до 3,71-3,73 гривен за 10 рублей.