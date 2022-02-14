Валютный рынок понедельника: итоги дня

В понедельник ажиотажный спрос на доллар на межбанковском﻿ валютном рынке пришлось гасить исключительно интервенциями Национального банка.

Напуганные слухами о предстоящем вторжении России в Украину, иностранные компании начали массово выводить средства за рубеж. Их заявки на покупку валюты сегодня взвинтили курс безналичного доллара до 28,72 гривен на покупке и 28,80 гривен на продаже. Только решительные действия Национального банка не позволили гривне обвалиться окончательно. Регулятор сначала выставил на продажу 30 млн долларов по цене 28,30 гривен, а затем провел масштабную интервенцию по методу «выбора лучшей цены». По предварительной информации, было дополнительно продано от 250 до 300 млн долларов. Только таким образом удалось остановить падение национальной валюты, а к закрытию торгов – даже частично его компенсировать.

Закрыли основную фазу торгов понедельника на 45 копеек на покупке и на 41,5 копейку на продаже выше, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 28,30/28,50 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись очень рано. Еще до 9 часов утра Национальный банк продал 30 млн долларов (фактически, торги начались этими продажами) по цене 28,30 гривен – и ушел с рынка. В отсутствие регулятора котировки быстро пошли вверх. Нацбанк вернулся через несколько минут, но изменил тактику: вместо того, чтобы продавать валюту по конкретной цене, начал закрывать самые дорогие заявки на покупку. Первоначально такой метод ничего не давал, и уже к 9:18 котировки поднялись до дневных максимумов – 27,72 гривен на покупке и 27,80 гривен на продаже. Однако регулятор не прекращал продажи, и в конце концов добился своего : постепенно доллар начал дешеветь. К 10 утра котировки опустились в район 28,50. Последующая торговля проходила при постоянном присутствии Национального банка, который не прекращал продажи, давая понять, что не позволит спекулянтам раскачать ситуацию. И только после обеда ситуация нормализовалась: выжидавшие экспортеры постепенно присоединились к продажам, и продавцов стало больше, чем покупателей.

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,47/28,495 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,485 гривен.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлой пятницей и составил 604,7 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,5465 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,5465 гривен. Официальный курс доллара на 15 февраля установлен на отметке 28,5355 гривен за доллар, рост на 50,09 копеек.

установлен на отметке 28,5355 гривен за доллар, рост на 50,09 копеек. Официальный курс евро на 15 февраля установлен на отметке 32,3464 гривен за евро, рост на 34,87 копеек.

Вслед за межбанком вырос курс наличного доллара. С утра крупные оптовые обменные пункты продавали его по 28,90 гривен, а в розничных обменках выставили цену на продажу 29,00. По мере стабилизации ситуации на межбанке ценник то снижали, то вновь поднимали. В итоге, к обеду доллар подешевел до 28,77-28,83 гривен (на продаже). А к 17:00 его можно было купить по 28,60-28,62 гривен. То есть по сравнению с утренней ценой доллар подешевел на 30 копеек, но если сравнивать с тем, как его продавали вечером прошлой пятницы, то имеем рост на 47 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1305 доллара. Сегодня евро продолжил падение, начавшееся в прошлую пятницу, и к вечеру опустился до отметки 1,1293 доллара. Наличный евро утром продавали по 32,90-33,00 гривны; к обеду он подешевел до 32,65-32,75 гривен, а к 17:00 – до 32,60-32,63 гривен.

По информации портала «Курс Украины»﻿, полученной от операторов валютного рынка, после обеда желающих продать и доллары, и евро было гораздо больше, чем покупателей.

Российский рубль в понедельник сначала упал до 78,20 руб/$ (это произошло ранним утром), а затем вырос до 76 руб/$, поскольку в очередной раз появились признаки снижения геополитической напряженности. Состоянием на 18:00 по киевскому времени он торгуется в диапазоне 76,60-77,00 руб/$. Наличный рубль в столице утром продавали по 3,73-3,75 гривны, но после обеда цена снизилась на 2 копейки, до 3,71-3,73 гривен за 10 рублей.