Валютный рынок среды: итоги дня
Известие о том, что в стране вводится чрезвычайное положение, обвалило валютный рынок Украины. Безналичный доллар вплотную приблизился к отметке 30 гривен, а наличный – преодолел ее.
Начало торгов не предвещало беды. Торговля шла сначала в диапазоне 29,15-29,20 гривен, затем переместилась в район 29,20-29,25 гривен. Однако в районе 12 часов по всем СМИ и Телеграм-каналам стала распространяться информация о введении на территории Украины чрезвычайного положения. Это вызвало сильную панику на валютном рынке. Немногие продавцы валюты убрали свои заявки, и на рынке остались только покупатели. Национальный банк, отсутствовавший с утра, оперативно появился на рынке и начал продавать валюту, используя излюбленный метод «выбора лучшего курса». Однако успокоить паникующих покупателей регулятор не смог. Котировки взлетели до 29,70 гривен на покупке и 29,90 гривен на продаже, установив новый многолетний максимум.
Закрыли основную фазу торгов среды на 34,8 копейки на покупке и на 52 копейки на продаже выше, чем во вторник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 28,99/28,20 (покупка/продажа).
Торги среды открылись уже привычно очень широко: спред на старте составил 21 копейку. Две первых сделки по цене 29,10 гривен на общую сумму 1млн долларов прошли в 9:34. Торги начались снижением котировок: к 09:50 они опустились до 29,08 гривен на покупке и 29,14 гривен на продаже. До 11:35 сделки шли в диапазоне 29,15-29,20 гривен, затем пошел рост. В течение 20 минут достигли 29,30 гривен. В этот момент на рынке появился Национальный банк. Несмотря на его продажи валюты рост продолжился, и в 14:25 котировки поднялись до 29,70 гривен на покупке и 29,90 гривен на продаже. На этом уровне начали появляться продавцы, и к закрытию торгов котировки немного снизились.
Котировки закрытия торгов на 16:00 – 29,40/29,60 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 29,40 гривен.
Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 вырос на 33 млн по сравнению с вторником и составил 416,2 млн долларов. Как и вчера, Нацбанк активно продавал после 16:00, и на 17:38 объем операций ТОМом составил 39,6 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 29,1506 гривен.
- Официальный курс доллара на 23 февраля установлен на отметке 29,2549 гривен за доллар, рост на 26,72 копеек.
- Официальный курс евро на 23 февраля установлен на отметке 33,1707 гривен за евро, рост на 26,68 копеек.
На наличном валютном рынке паника выразилась в резком отрыве наличного курса доллара от безналичного. Еще утром в столице доллар продавали по 29,20-29,25 гривен, но уже к обеду ценник вырос почти на гривну – до 30,05-30,10 гривен. А уже к 17:00-17:30 крупные партии доллара продавали по 30,60-30,70 гривен. При этом если в Киеве хотя бы не было проблем с наличием, то в некоторых крупных областных центрах даже найти серьезную сумму доллара по любой цене стало проблематично. Порталу «Курс Украины» сообщают, что многие оптовые обменники выставили табличку «Долларов нет» и работают только на скупку.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1315 доллара. Сегодня евро в который раз предпринял очередную попытку роста, но смог подняться лишь до отметки 1,1357 доллара, откуда рухнул вниз до 1,1306. С наличным евро творится примерно то же, что и с долларом. В Киеве еще утром его можно было свободно купить по 33,25-33,30 гривен, но к обеду ценник подняли ровно на гривну – до 34,20-34,40 гривен, а к вечеру – до 34,80-35,00 гривен.
Российский рубль вновь обвалился. С 78,60 – уровня, к которому он укрепился утром на фоне несерьезных санкций, объявленных США и Евросоюзом, рубль к вечеру упал до 81 руб/$ и на момент написания статьи торгуется в диапазоне 80,60-81.00 руб/$. Подешевевший вчера наличный рубль сегодня опять вырос в цене: в Киеве его в течение дня продавали по 3,70-3,75 гривен за 10 рублей.