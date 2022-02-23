Валютный рынок среды: итоги дня

Известие о том, что в стране вводится чрезвычайное положение, обвалило валютный рынок﻿ Украины. Безналичный доллар вплотную приблизился к отметке 30 гривен, а наличный – преодолел ее.

Начало торгов не предвещало беды. Торговля шла сначала в диапазоне 29,15-29,20 гривен, затем переместилась в район 29,20-29,25 гривен. Однако в районе 12 часов по всем СМИ и Телеграм-каналам стала распространяться информация о введении на территории Украины чрезвычайного положения. Это вызвало сильную панику на валютном рынке. Немногие продавцы валюты убрали свои заявки, и на рынке остались только покупатели. Национальный банк, отсутствовавший с утра, оперативно появился на рынке и начал продавать валюту, используя излюбленный метод «выбора лучшего курса». Однако успокоить паникующих покупателей регулятор не смог. Котировки взлетели до 29,70 гривен на покупке и 29,90 гривен на продаже, установив новый многолетний максимум.

Закрыли основную фазу торгов среды на 34,8 копейки на покупке и на 52 копейки на продаже выше, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 28,99/28,20 (покупка/продажа).

Торги среды открылись уже привычно очень широко: спред на старте составил 21 копейку. Две первых сделки по цене 29,10 гривен на общую сумму 1млн долларов прошли в 9:34. Торги начались снижением котировок: к 09:50 они опустились до 29,08 гривен на покупке и 29,14 гривен на продаже. До 11:35 сделки шли в диапазоне 29,15-29,20 гривен, затем пошел рост. В течение 20 минут достигли 29,30 гривен. В этот момент на рынке появился Национальный банк. Несмотря на его продажи валюты рост продолжился, и в 14:25 котировки поднялись до 29,70 гривен на покупке и 29,90 гривен на продаже. На этом уровне начали появляться продавцы, и к закрытию торгов котировки немного снизились.

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 29,40/29,60 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 29,40 гривен.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 вырос на 33 млн по сравнению с вторником и составил 416,2 млн долларов. Как и вчера, Нацбанк активно продавал после 16:00, и на 17:38 объем операций ТОМом составил 39,6 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 29,1506 гривен.

Официальный курс доллара на 23 февраля установлен на отметке 29,2549 гривен за доллар, рост на 26,72 копеек.

Официальный курс евро на 23 февраля установлен на отметке 33,1707 гривен за евро, рост на 26,68 копеек.

На наличном валютном рынке паника выразилась в резком отрыве наличного курса доллара от безналичного. Еще утром в столице доллар продавали по 29,20-29,25 гривен, но уже к обеду ценник вырос почти на гривну – до 30,05-30,10 гривен. А уже к 17:00-17:30 крупные партии доллара продавали по 30,60-30,70 гривен. При этом если в Киеве хотя бы не было проблем с наличием, то в некоторых крупных областных центрах даже найти серьезную сумму доллара по любой цене стало проблематично. Порталу «Курс Украины»﻿ сообщают, что многие оптовые обменники выставили табличку «Долларов нет» и работают только на скупку.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1315 доллара. Сегодня евро в который раз предпринял очередную попытку роста, но смог подняться лишь до отметки 1,1357 доллара, откуда рухнул вниз до 1,1306. С наличным евро творится примерно то же, что и с долларом. В Киеве еще утром его можно было свободно купить по 33,25-33,30 гривен, но к обеду ценник подняли ровно на гривну – до 34,20-34,40 гривен, а к вечеру – до 34,80-35,00 гривен.

Российский рубль вновь обвалился. С 78,60 – уровня, к которому он укрепился утром на фоне несерьезных санкций, объявленных США и Евросоюзом, рубль к вечеру упал до 81 руб/$ и на момент написания статьи торгуется в диапазоне 80,60-81.00 руб/$. Подешевевший вчера наличный рубль сегодня опять вырос в цене: в Киеве его в течение дня продавали по 3,70-3,75 гривен за 10 рублей.