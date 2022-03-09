Валютный рынок в условиях войны: день 14-й

В условиях войны межбанковский валютный рынок﻿ продолжает работать в особом режиме.

Единственным контрагентом для всех банков выступает Национальный банк Украины. Он покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки) в случае необходимости закупки товаров критического импорта из утвержденного списка. К ним относятся, в частности, нефтепродукты и горюче-смазочные материалы, лекарства, радиодетали, шины, некоторые детские товары и другое.

Кроме того, Национальный банк проводит также сделки и в евро. При этом курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара.

Наличный валютный рынок в Украине понемногу начинает оживать. Из разных городов (там, где не идут боевые действия) портал «Курс Украины» получает информацию о возобновлении работы обменных пунктов, которые пытаются работать даже в таких условиях. В частности, одна из немногих работающих в столице сеть обменных пунктов Garant покупает наличный доллар по 31-32 гривны, а продает – по 36,00-37,00 гривен, в зависимости от места нахождения конкретного обменного пункта. В разных городах Украины – существенный разброс по курсам: доллар покупают по цене от 30 до 39 гривен, а продают – от 36 до 45 гривен. Ситуация осложнена тем, что Национальный банк запретил коммерческим банкам продажу наличной валюты. Это дает возможность небанковским обменным пунктам диктовать свои цены «с доплатой за риск».

Кстати, на Западной Украине курсы и покупки, и продажи валюты выше, чем в Киеве и центральной части Украины. Это связано с продолжающимся потоком беженцев: многие из них везут с собой наличную гривну, которую уже на границе пытаются поменять на валюту.

Специально для уезжающих портал «Курс Украины» подготовил полезные рекомендации﻿, как правильно поступать с наличными, что стоит делать, а что – нет.

Евро на FOREX корректируется после нескольких дней безостановочного падения. Напомним, в понедельник 7 марта был установлен новый годовой минимум – 1,0801 доллара за евро. Сегодня евро поднялся к отметке 1,0988 доллара, после чего отскочил на 1,0937. Сохраняется перспектива продолжения коррекционного роста евро. Вырос евро и по отношению к швейцарскому франку, с которым несколько дней назад был достигнут паритет. А вот по отношению к английскому фунту рост евровалюты затормозился. Наличный евро в столице продают по 42 грн. На Западной Украине евро продают от 45 грн и выше. Как мы уже отмечали ранее, большую популярность операции с наличной евровалютой приобрели в приграничных областных центрах – Черновцах, Ужгороде, Львове и т.д. Выезжающие за границу люди меняют наличные доллары на евро, который ходит в соседних странах наравне с местными валютами; при этом зачастую курс покупки евро за доллар – выше кросс-курса FOREX.

Беспрецедентная по размеру валютная интервенция, проведенная сегодня Центробанком России (о количестве проданной валюты информации нет), позволила укрепить рубль со 134 до 117 руб/$.

В то же время с сегодняшнего дня в России вступил в действие т.н. «временный порядок операций с наличной валютой», согласно которого граждане России могут снять со своих валютных вкладов не более 10000 долларов. Остальная сумма будет выплачена в рублях по «рыночному курсу на день выдачи». Это известие уже наделало паники: россияне штурмуют отделения банков, многие из которых закрылись, пытаясь спасти свои сбережения. Есть информация (из российских источников), что очереди на выдачу уже расписаны на ближайший месяц из-за нехватки наличной валюты.

Криптовалюта №1 «биткойн» на криптобирже Binance﻿ выросла в цене до 42438,81$ за 1BTC после того, как заявление Министерства финансов США, опубликованное накануне, развеяло опасения рынка по поводу внезапного ужесточения правил США в отношении цифровых активов. Спрос на криптовалюту подогревается также и покупками криптовалют со стороны россиян.