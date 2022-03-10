Валютный рынок в условиях войны: день 15-й

На межбанковском валютном рынке﻿ Украины – без существенных изменений. В условиях войны межбанк продолжает работать в особом режиме.

Основным контрагентом для всех банков выступает Национальный банк Украины. Он покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки) в случае необходимости закупки товаров критического импорта из утвержденного списка. К ним относятся, в частности, нефтепродукты и горюче-смазочные материалы, лекарства, радиодетали, шины, некоторые детские товары и другое. Кроме того, Национальный банк проводит также сделки и в евро. При этом курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара.

В то же время Национальный банк сообщает об единичных сделках по покупке-продаже безналичной валюты непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinativ.

На наличном валютном рынке в областных центрах в четверг 10 марта наблюдается снижение курсов как покупки, так и продажи долларов и евро. Особенно это заметно в областных центрах на Западной Украине, где до этого сохранялся существенный ажиотажный спрос на валюту. Например, в Ужгороде, где еще пару дней назад обменки покупали доллар по 35 гривен, а евро – по 39 гривен, сегодня курс покупки наличного «американца» опустился до 31-32 гривен, а приобрести доллары можно по 33 гривны. Все больше обменных пунктов открываются на территориях, где не ведутся военные действия.

В Киеве курс продолжает оставаться стабильным. Одна из немногих работающих в столице сеть обменных пунктов Garant покупает наличный доллар по 31-32 гривны, а продает – по 36,00-37,00 гривен, в зависимости от места нахождения конкретного обменного пункта.

Специально для уезжающих портал «Курс Украины» подготовил полезные рекомендации﻿, как правильно поступать с наличными, что стоит делать, а что – нет.

Евро на FOREX опять снижается. Вчера в результате коррекционного роста он достиг отметки 1,1090 доллара, подорожав за день на 205 пунктов. Но уже сегодня снизился до 1,1021, поскольку подорожавший евро в мире опять начали продавать. Сегодня евро дешевеет ко всему спектру ведущих мировых валют. В Киеве евро покупают по 35 гривен, продают по 42 гривны, а в том же Ужгороде можно приобрести евро по 36-37 гривен. Как сообщили порталу «Курс Украины» ужгородские операторы валютного рынка, «цены сбивают те, кто ездит за границу, там снимает валюту и привозит в Украину». Вот таким незамысловатым способом (популярным в 2014-2015 годах) пополняется наш наличный валютный рынок.

Российский рубль уже третий день удерживается в широком коридоре 116-142 руб/$. Периодические продажи валюты как экспортерами, так и Центробанком России, помогают рублю сохранить хотя бы какое-то подобие стабильности (если, конечно, дневные колебания в размере больше 20% можно назвать «стабильностью»). В то же время спрос на наличный доллар в России продолжает расти, а вместе с тем растет и цена доллара на черном рынке. В некоторых обменниках она уже доходит до 250-300 рублей за один «зеленый».

Криптовалюта №1 «биткойн» на криптобирже Binance﻿ сегодня подешевела до 38782,14$ за 1BTC после вчерашнего роста выше 42500 долларов за монету. Волатильность на криптовалютном рынке сохраняется довольно высокая.