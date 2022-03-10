Врагов отогнали от Николаева и продолжают теснить - Ким

Украинская армия и тероборона отогнали российских захватчиков от Николаева и продолжают оттеснять их от города. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, сообщает Укринформ.

"Отдавили мы их от города на расстояние подальше. Надеюсь, в ближайшее время оттянем их, чтобы "Грады" и "Смерчи" до нас не доставали", - отметил Ким в видеообращении.

Он напомнил, что до завтра действует предложение сдаться в плен для русских солдат, которые не стреляли в мирное население.

Глава ОВА также проинформировал, что Николаев получил подкрепление, и в соседних областях есть еще желающие присоединиться к обороне города.

Врагу сегодня досталось и в Николаевской, и в Херсонской областях. Одессе, по мнению Кима, в ближайшие несколько недель вторжение по суше не грозит.