Валютный рынок в условиях войны: день 17-й

Несмотря на то, что на календаре суббота, межбанковский валютный рынок﻿ сегодня работает. Сделки совершаются в режиме «ТОМ» (с расчетами в ближайший понедельник). Работа, как и в предыдущие дни, идет в особом режиме.

Основным контрагентом для всех банков выступает Национальный банк Украины. Он покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает доллары по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки) в случае необходимости закупки товаров критического импорта из утвержденного списка. К ним относятся, в частности, нефтепродукты и горюче-смазочные материалы, лекарства, радиодетали, шины, некоторые детские товары и другое. Кроме того, Национальный банк проводит также сделки и в евро. При этом курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара.

В то же время все больше сделок по покупке-продаже безналичной валюты проводятся непосредственно между различными коммерческими банками. Они проводятся в торговой системе Refinitiv.

На наличном валютном рынке сегодня – без особых изменений. Портал «Курс Украины» зафиксировал незначительный рост ценников на наличный доллар в отдельных городах Украины, но говорить об общей тенденции пока не приходится. Одна из немногих работающих в столице сеть обменных пунктов Garant сохранила курс покупки наличного доллара на уровне 32,00-33,00 гривен, а курс продажи – на уровне 36,50-37 гривен. Оптовые суммы наличного доллара в столице другие операторы валютного рынка готовы покупать по 34 и даже по 34,50 гривен (речь идет о суммах от 20000 долларов).

В то же время в областных центрах возле границ с ЕС (Львов, Ужгород, Черновцы) наличный доллар продолжает дешеветь, т.е. происходит выравнивание с курсами столицы. Главная причина происходящего – снижение потока беженцев за границу, что приводит к снижению спроса на наличную валюту.

Специально для уезжающих портал «Курс Украины» подготовил полезные рекомендации﻿, как правильно поступать с наличными, что стоит делать, а что – нет.

Евро на FOREX в пятницу 11 марта продолжил дешеветь и опустился до отметки 1,0897 доллара. Закрыли неделю на отметке 1,0906 доллара. По мнению аналитиков, после незначительной технической коррекции падение евровалюты по отношению к доллару США возобновилось и может продлиться в дальнейшем. Наличный евро в столице покупают по 35-36 гривен, продают по 41-42 гривны. На Западной Украине евро дешевле, поскольку растет предложение от местных граждан, которые ездят за границу и там снимают наличную валюту с карт в гривне.

Российский рубль в пятницу попытался укрепиться, но смог вырасти лишь до 114 руб/$. К концу дня он потерял все свои достижения: закрыли пятницу и неделю на уровне 133,42 руб/$. Спрос на наличный доллар в России продолжает расти. Немногие московские банки продают доллары по цене от 135 до 250 рублей за один «зеленый»; в то же время большинство из них работает только на скупку валюты.

Криптовалюта №1 «биткойн» на криптобирже Binance сегодня торгуется﻿ в диапазоне 38300-39700 $ за 1BTC. Волатильность на криптовалютном рынке продолжает снижение.