Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Банки возобновляют кредитование

На уходящей неделе monobank объявил о восстановлении в полном объеме кредитования по программам рассрочки и «Покупки частями». Уведомление об этом придет в приложении monobank тем клиентам, которым будут восстановлены лимиты. Один из основателей monobank Олег Гороховский сообщил, что в рамках этих программ планируется выдача до 10 млрд гривен.

2. Банки организуют доставку банковских пластиковых карт «Новой Почтой»

На уходящей неделе об этом объявил «А-Банк». Доставка «Новой Почтой» теперь доступна для перевыпуска закончившихся карт «Зеленая» (аналог приватбанковской карты «Универсальная») и «Желтая» (аналог приватбанковской Карты для выплат). Заказать доставку карты можно, не обращаясь в отделение, через банковское приложение ABank24.

В то же время клиенты «А-Банка» могут отказаться от физического пластика и сделать перевыпуск на виртуальную карту.

Также заказать пластиковую карту в приложении Sense Superapp с получением в отделениях «Новой Почты» могут и клиенты «Альфа-Банка Украина». Причем услуга для них бесплатная.

3. Банки все более тесно работают с приложением «Дія»

На уходящей неделе «Укрсиббанк» объявил об интеграции приложения «Дія» в процессы банковского обслуживания в отделениях. Теперь клиенты банка смогут еще быстрее и проще выполнять следующие операции:

- открытие карточного счета;

- оформление текущего счета и депозита;

- повторная идентификация;

- снятие наличных, осуществление переводов и платежей в кассах банка;

- подписание договоров пользования индивидуальным сейфом.

Мобильный банк Izibank объявил о возможности открытия счета с использованием цифрового заграничного паспорта, доступного в приложении «Дія». В ближайшее время Izibank обещает запустить возможность открытия счетов по фотографии загранпаспорта без «Дії».

4. Банки прекращают участие в бонусной программе «Mastercard Більше»

Сначала о выходе из программы объявил «Приватбанк». В письме, разосланном клиентам, было сказано, что с 11 мая балы не будут начисляться, а уже накопленные баллы можно использовать до 9 июня 2022 года.

Затем с заявлением о прекращении начисления золотых баллов в программе выступил «Ощадбанк». Однако все ранее начисленные баллы остаются доступными и могут быть использованы в банковском каталоге программы «Mastercard Більше».

5. Снижение процентных ставок по депозитам продолжается

«А-Банк» объявил о снижении с 10 мая процентной ставки по новым или пролонгированным «А-Вкладам» (это аналог приватбанковского «Приват-вклада» или монобанковской «Банки»), которые открываются сроком на 12 месяцев, с 1% до 0,01% годовых.

В целом же, по данным Национального банка Украины, в апреле средневзвешенная ставка по срочным депозитам снизилась на 0,9 процентного пункта – с 7,8% до 6,9% годовых, что является рекордно низким уровнем за всю историю Украины.

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