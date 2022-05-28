Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Банки возобновляют кредитование населения

Monobank объявил о возобновлении работы кредитных программ «Рассрочка» и «Покупка частями». При этом изменились условия оплаты:

- бесплатно – за собственные средства;

- 4% - за кредитные средства.

Т.е. стало так, как было у главного конкурента – «ПриватБанка».

Кстати, «ПриватБанк» также вслед за Monobank объявил о возобновлении работы программ «Оплата частями» и «Мгновенная рассрочка».

О восстановлении услуги «Плати частями» сообщил и «А-Банк».

Idea Bank начал возвращать кредитные лимиты своим клиентам. В частности, многим клиентам были восстановлены лимиты по кредитным картам Card Blanche Online. Кроме того, этот же банк активно предлагает своим клиентам кредиты наличными.

2. Банки меняют комиссии по карточным операциям

Сразу несколько новшеств задекларировал «А-Банк». С 1 июня вводится комиссия за переводы с карты «Желтая» на карты других банков вне приложения ABank24 в размере 1% (было без комиссии).

Комиссия за снятие наличных с карты «Зеленая» (аналог приватбанковской карты «Универсальная») снижена с 1% до 0,9%. А вот по карте «Желтая» за снятие всех нецелевых зачислений комиссию увеличили с 0,5 до 0,9%, фактически уравняв с «Зеленой».

Кроме того, «А-Банк» отменил кэшбэк за пополнение своих карт в терминалах «ПриватБанка».

3. Forward Bank опять увеличил лимит по расходным операциям.

Испытывающий сложности из-за оттока клиентских средств, банк с 24 мая установил следующие лимиты:

- на снятие наличных в банкоматах и кассе банка – 7000 грн в сутки (было – 3000 грн); за границей – 25000 грн в месяц;

- снятие наличных на кассах торговых точек – 6000 грн за один раз, но не более 25000 грн в сутки.

- на перевод с карты на карту другого украинского банка – 6000 грн в сутки на каждую карту получателя (было – 3000 грн) с помощью приложения Forward Online. При этом можно совершать 2 и больше переводов на разные карты;

- на платеж по реквизитам (на IBAN) – 7000 грн в сутки (было – 6000 грн). Также 7000 грн можно перевести с карты Forward Bank сторонним приложением.

4. Банки ужесточают условия перевода на карты иностранных банков

Многие банки истолковали последние Постановления Национального банка Украины как команду «запретить» и закрыли возможность отправки переводов с украинских карт на карты иностранных банков. Те же немногие, что оставили, существенно ужесточили условия.

В частности, «ПриватБанк» разрешает такие переводы, но ограничил их суммой в 30000 гривен в месяц со всех карт и счетов одного клиента. При этом комиссия по переводам с карты на карту установлена в размере 2%, независимо от платежной системы карты получателя (ранее за перевод на карту VISA брали комиссию 1%, а за перевод на карту MasterCard – 2%).

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