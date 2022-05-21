Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, у яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. Національний банк ухвалив низку важливих змін, що стосуються роботи валютного ринку

У п'ятницю 20 травня Нацбанк оголосив про низку змін в умовах роботи валютного ринку, які набувають чинності вже з суботи 21 травня:

- скасовано обмеження на курс, яким банки можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше курс продажу готівкової валюти в касі відділення банку не міг відрізнятись від офіційного курсу більш ніж на 10%. Це означає, що вже відсьогодні банки можуть ставити такі ж курси купівлі/продажу доларів та євро, як і небанківські обмінні пункти;

- скасовано обмеження на курс, за яким банки списують з рахунків клієнтів кошти у гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картками за кордоном. ходили через кордон і знімали в банкоматах валюту, яку потім доставляли в Україну та здавали за вищим курсом;

- знижено місячний обсяг зняття готівки за кордоном з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, зі 100 до 50 тисяч гривень.

Крім того, банкам заборонено:

- перераховувати кошти для видачі кредитів нерезидентам (крім фінансових установ);

- надавати юридичним особам кредити у національній валюті на погашення кредитів у іноземній валюті;

- змінювати валюту виконання кредитних договорів, укладених з юридичними особами (крім банків), з іноземної валюти на гривню.

2. Банки підвищують тарифи на перекази за кордон та з-за кордону

У тарифах «А-Банку» за картками «Зелена» та «Жовта» з'явився пункт:

- переказ із картки «А-Банку» на картку іноземного банку: 5% (мінімум 30 гривень) – за рахунок власних коштів, 5% (мінімум 30 гривень)+4% – за рахунок кредитних коштів.

Monobank з 19 травня при зарахуванні на гривневі картки переказів із карток іноземних банків братиме комісію у розмірі 1,8% від суми переказу. Причому комісія діятиме при переведенні на всі картки банку: Чорну, Білу, Platinum, Iron та Дитячу.

3. Українські банки розвивають співпрацю з криптобіржами

МТБ Банк спільно з українською криптобіржею QMALL запланував випуск пластикових карток з підтримкою криптовалют. Тепер клієнти зможуть оплачувати товари та послуги або знімати готівку у будь-яких банкоматах країни. Щоб отримати таку картку, необхідно подати заявку та зробити внесок у розмірі від 200 QMALL-токенів.

4. Банки обмежують кількість операцій без комісії

А-Банк уточнив, що сума в 100 000 гривень переказів на картки інших банків без комісії діє на всі картки клієнта. Тобто, наприклад, можна перевести із «Зеленої» картки 60 000 гривень без комісії та ще 40 000 – із «Жовтої». За суми понад при переведенні у додатку ABank24 братиметься комісія 2%; за переклади сторонніми додатками – 1% з картки «Зелена» та без комісії з картки «Жовта».

5. Банки почали підвищувати процентні ставки за поточними рахунками та депозитами

Зокрема, "Кредобанк" оголосив про підвищення процентної ставки за рахунком "Кишеня" з 0,01 до 3% річних. Також підвищено відсотки за депозитами: «Прибутковий» – до 7%, «Оптимальний» – до 5,5% річних.

6. "ПУМБ" дає кешбек за погашення кредиту

До банків, які стимулюють погашення боргів за кредитами, приєднався банк «ПУМБ». Він пропонує своїм клієнтам у строк з 16 травня по 12 червня 2022 року повністю погасити заборгованість за кредитом та отримати кешбек у розмірі 20% від суми погашення. Пропозиція діє тільки для клієнтів, які отримали пуш-повідомлення у мобільному додатку ПУМБ Online або повідомлення у Viber, SMS та інших каналах зв'язку.

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