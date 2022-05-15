Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, у яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. Банки відновлюють кредитування

Минулого тижня monobank оголосив про відновлення в повному обсязі кредитування за програмами розстрочки та «Покупки частинами». Повідомлення про це прийде у додатку monobank тим клієнтам, яким буде відновлено ліміти. Один із засновників monobank Олег Гороховський повідомив, що у рамках цих програм планується видача до 10 млрд гривень.

2. Банки організують доставку банківських пластикових карток «Новою Поштою»

На тижні, що минає, про це оголосив «А-Банк». Доставка «Новою Поштою» тепер доступна для перевипуску карток «Зелена» (аналог приватбанківської картки «Універсальна») та «Жовта» (аналог приватбанківської Карти для виплат). Замовити доставку картки можна, не звертаючись до відділення, через банківську програму ABank24.

Водночас клієнти «А-Банку» можуть відмовитись від фізичного пластику та зробити перевипуск на віртуальну картку.

Також замовити пластикову картку у додатку Sense Superapp з отриманням у відділеннях «Нової Пошти» можуть і клієнти Альфа-Банку Україна. Причому послуга їм безкоштовна.

3. Банки дедалі тісніше працюють із додатком «Дія»

Минулого тижня «Укрсиббанк» оголосив про інтеграцію додатка «Дія» у процеси банківського обслуговування у відділеннях. Тепер клієнти банку зможуть ще швидше та простіше виконувати наступні операції:

- Відкриття карткового рахунку;

- оформлення поточного рахунку та депозиту;

- Повторна ідентифікація;

- зняття готівки, здійснення переказів та платежів у касах банку;

- Підписання договорів користування індивідуальним сейфом.

Мобільний банк Izibank оголосив про можливість відкриття рахунку із використанням цифрового закордонного паспорта, доступного у додатку «Дія». Найближчим часом Izibank обіцяє запустити можливість відкриття рахунків із фотографії закордонного паспорта без «Дії».

4. Банки припиняють участь у бонусній програмі «Mastercard Більше»

Спочатку про вихід із програми оголосив "ПриватБанк". У листі, розісланому клієнтам, було сказано, що з 11 травня бали не нараховуватимуться, а вже накопичені бали можна використовувати до 9 червня 2022 року.

Потім із заявою про припинення нарахування золотих балів у програмі виступив Ощадбанк. Однак усі раніше нараховані бали залишаються доступними та можуть бути використані у банківському каталозі програми «Mastercard Більше».

5. Зниження процентних ставок за депозитами продовжується

«А-Банк» оголосив про зниження з 10 травня процентної ставки за новими або пролонгованими «А-Вкладами» (це аналог приватбанківського «Приват-вкладу» або монобанківської «Банки»), які відкриваються строком на 12 місяців, з 1% до 0 01% річних.

Загалом, за даними Національного банку України, у квітні середньозважена ставка за терміновими депозитами знизилася на 0,9 процентного пункту – з 7,8% до 6,9% річних, що є рекордно низьким рівнем за всю історію України.

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