Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Национальный банк принял ряд важных изменений, касающихся работы валютного рынка

В пятницу 20 мая Нацбанк объявил﻿ о ряде изменений в условиях работы валютного рынка, которые вступают в действие уже с субботы 21 мая:

- отменено ограничение на курс, по которому банки могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее курс продажи наличной валюты в кассе отделения банка не мог отличаться от официального курса более чем на 10%. Это означает, что уже с сегодняшнего дня банки могут ставить такие же курсы покупки/продажи долларов и евро, как и небанковские обменные пункты;

- отменено ограничение на курс, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей. Это затронет как украинских беженцев в Европе и других странах, так и ударит по «бизнесу» в приграничных областях, где местные жители ходили через границу и снимали в банкоматах валюту, которую затем доставляли в Украину и сдавали по более высокому курсу;

- снижен месячный объем снятия наличных за границей с гривневых счетов, открытых в украинских банках, со 100 до 50 тысяч гривен.

Кроме того, банкам запрещено:

- перечислять средства с целью выдачи кредитов нерезидентам (кроме финансовых учреждений);

- предоставлять юридическим лицам кредиты в национальной валюте для погашения кредитов в иностранной валюте;

- изменять валюту исполнения кредитных договоров, заключенных с юридическими лицами (кроме банков), с иностранной валюты на гривну.

2. Банки повышают тарифы на переводы за границу и из-за границы

В тарифах «А-Банка» по картам «Зеленая» и «Желтая» появился пункт:

- перевод с карты «А-Банка» на карту иностранного банка: 5% (минимум 30 гривен) – за счет собственных средств, 5% (минимум 30 гривен)+4% - за счет кредитных средств.

Monobank с 19 мая при зачислении на гривневые карты переводов с карт иностранных банков будет брать комиссию в размере 1,8% от суммы перевода. Причем комиссия будет действовать при переводе на все карты банка: Черную, Белую, Platinum, Iron и Детскую.

3. Украинские банки развивают сотрудничество с криптобиржами

«МТБ Банк» совместно с украинской криптобиржей QMALL запланировал выпуск пластиковых карт с поддержкой криптовалют. Теперь клиенты смогут оплачивать товары и услуги или снимать наличные в любых банкоматах страны. Чтобы получить такую карту, необходимо подать заявку и сделать взнос в размере от 200 QMALL-токенов.

4. Банки ограничивают число операций без комиссии

«А-Банк» уточнил, что сумма в 100 000 гривен переводов на карты других банков без комиссии действует на все карты клиента. Т.е., например, можно перевести с «Зеленой» карты 60 000 гривен без комиссии и еще 40 000 – с «Желтой». За суммы свыше при переводе в приложении ABank24 будет браться комиссия 2%; за переводы сторонними приложениями – 1% с карты «Зеленая» и без комиссии с карты «Желтая».

5. Банки начали повышать процентные ставки по текущим счетам и депозитам

В частности, «Кредобанк» объявил о повышении процентной ставки по счету «Кишеня» с 0,01 до 3% годовых. Также повышены проценты по депозитам: «Прибутковий» - до 7%, «Оптимальный» - до 5,5% годовых.

6. «ПУМБ» дает кэшбэк за погашение кредита

К банкам, стимулирующим погашение долгов по кредитам, присоединился банк «ПУМБ». Он предлагает своим клиентам в срок с 16 мая по 12 июня 2022 года полностью погасить задолженность по кредиту и получить кэшбэк в размере 20% от суммы погашения. Предложение действует только для клиентов, получивших пуш-уведомление в мобильном приложении ПУМБ Online или сообщения в Viber, SMS и других каналах связи.

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