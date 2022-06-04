Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Национальный банк Украины повысил учетную ставку в 2,5 раза

На состоявшемся 2 июня заседании Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики было принято решение увеличить учетную ставку в 2,5 раза – с 10 до 25% годовых.

Цель такого решительного шага – защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке. Кроме того, это усилит возможность Национального банка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны.

Учетная ставка в размере 10% действовала с 21 января 2022 года.

2. Один украинский банк объявлен неплатежеспособным

3 июня 2022 года Правление Национального банка Украины приняло решение объявить АО «Мегабанк» неплатежеспособным. Это первый случай объявления банка неплатежеспособным с начала войны. При этом Национальный банк заявил, что проблемы у банка начались задолго до начала полномасштабного вторжения РФ.

Все вкладчики банка получат компенсацию своих сбережений в банке в полном размере из Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Всего вкладчикам банка будет выплачено 4418,6 млн гривен.

Валютные вклады будут пересчитаны по курсу НБУ на момент объявления банка неплатежеспособным. Т.е. долларовые будут переведены в гривну по курсу 29,2549 гривен, вклады в евро – по курсу 31,2808 гривен.

3. Банки массово отменяют кредитные каникулы

С 1 июня об отмене кредитных каникул и требовании уплаты обязательного минимального платежа (ОМП) объявили сразу несколько банков:

- Приватбанк;

- Ощадбанк;

- Таскомбанк;

- Кредобанк.

Альфа-Банк продолжил акцию с возможностью уплаты 80% клиентом задолженности и прощением оставшихся 20%.

4. Банки опять уменьшают кредитные лимиты

Сразу три банка – «Таскомбанк», Sportbank и Izibank (все три имеют отношение к известному украинскому бизнесмену Сергею Тигипко) – объявили о снижении кредитных лимитов по своим картам. Тем клиентам, которые на утро 3 июня не использовали заемные средства, банки срезали их до нуля. Остальным – до размера задолженности по кредитной карте.

Подобное решение вызвало удивление и резкое осуждение со стороны клиентов данных банков, уже столкнувшихся с подобным в самом начале войны.

5. Банки ужесточают условия использования своих карт за рубежом

Банк «Власний рахунок» с 29 мая увеличил комиссию за выдачу наличных за пределами Украины:

- 15% за счет собственных средств;

- 19%+3$ - за счет кредитных средств.

Кроме того, с 3 июня комиссия при расчетах в торговых точках и сайтах за пределами Украины по картам банка «Власний рахунок» составляет 10%.

Izibank повысил комиссию за выдачу наличных за счет собственных средств за пределами Украины с 1,5%+3$ до 1,75%+3,5% (в эквиваленте по курсу НБУ).

Neobank объявил о введении с 26 июня комиссии за выдачу наличных в банкоматах и кассах за пределами Украины с карт в гривне в размере 2%. Комиссия для валютных карт (в долларах и евро) осталась неизменной – 2%.

6. Банки начали поднимать процентные ставки по депозитам

«Альфа-Банк Украина» поднял ставки по «Доходному сейфу» (независимо от пакета услуг), а также на остаток средств по карте Cameleon до 6,5% годовых.

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