Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, у яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, що сталися за останній тиждень.

1. Банки відновлюють кредитування населення

Monobank оголосив про відновлення роботи кредитних програм «Розстрочка» та «Купівля частинами». При цьому змінилися умови оплати:

- безкоштовно – за власні кошти;

- 4% – за кредитні кошти.

Тобто стало так, як у головного конкурента – «ПриватБанку».

До речі, «ПриватБанк» також за Monobank оголосив про відновлення роботи програм «Оплата частинами» та «Миттєва розстрочка».

Про відновлення послуги «Платі частинами» повідомив і «А-Банк».

Idea Bank почав повертати кредитні ліміти своїм клієнтам. Зокрема, багатьом клієнтам було відновлено ліміти за кредитними картками Card Blanche Online. Крім того, цей банк активно пропонує своїм клієнтам кредити готівкою.

2. Банки змінюють комісії з карткових операцій

Одразу кілька новацій задекларував «А-Банк». З 1 червня вводиться комісія за перекази з картки «Жовта» на карти інших банків поза додатком ABank24 у розмірі 1% (було без комісії).

Комісія за зняття готівки з картки «Зелена» (аналог приватбанківської картки «Універсальна») знижено з 1% до 0,9%. А ось за картою «Жовта» за зняття всіх нецільових зарахувань комісію збільшили з 0,5 до 0,9%, фактично зрівнявши із «Зеленою».

Крім того, "А-Банк" скасував кешбек за поповнення своїх карток у терміналах "ПриватБанку".

3. Forward Bank знову збільшив ліміт за видатковими операціями.

Зазнаючи складності через відплив клієнтських коштів, банк з 24 травня встановив такі ліміти:

- на зняття готівки у банкоматах та касі банку – 7000 грн на добу (було – 3000 грн); за кордоном – 25000 грн. на місяць;

- зняття готівки на касах торгових точок – 6000 грн за один раз, але не більше 25000 грн на добу.

- на переказ із картки на картку іншого українського банку – 6000 грн на добу на кожну картку отримувача (було – 3000 грн) за допомогою програми Forward Online. При цьому можна здійснювати 2 та більше перекладів на різні карти;

- на платіж за реквізитами (на IBAN) – 7000 грн. на добу (було – 6000 грн.). Також 7000 грн можна перевести з картки Forward Bank стороннім додатком.

4. Банки посилюють умови переказу на карти іноземних банків

Багато банків витлумачили останні Постанови Національного банку України як команду «заборонити» та закрили можливість надсилання переказів з українських карток на карти іноземних банків. Ті ж небагато, що залишили, суттєво посилили умови.

Зокрема, «ПриватБанк» дозволяє такі перекази, але обмежив їх сумою 30000 гривень на місяць з усіх карток та рахунків одного клієнта. При цьому комісія з переказів з картки на картку встановлена у розмірі 2%, незалежно від платіжної системи картки одержувача (раніше за переказ на картку VISA брали комісію 1%, а за переказ на картку MasterCard – 2%).

Читайте також наш попередній огляд банківської системи України.