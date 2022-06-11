Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Банки начали повышать процентные ставки по депозитам

Украинские банки отреагировали на повышение учетной ставки Национального банка Украины (и последовавшее за этим повышение стоимости кредитов рефинансирования) и начали активно повышать процентные ставки по депозитам.

Первым повысил ставки по депозитам банк «Украинский капитал». По вкладам на срок с 3 до 18 месяцев установлена ставка 18% годовых.

За ним поднял ставки банк «Глобус»: на срок от 93 до 183 дней – 17% годовых.

«Укрстройинвестбанк» установил процентную ставку 17% по вкладам на срок 3 и 6 месяцев.

«Коммерческий индустриальный банк» (КИБ) установил процентную ставку на срок 3-6 месяцев – 18,25%, если депозит открывается в отделении, и 18,75% - если депозит открывается онлайн.

Банк «Сич» пошел еще дальше: по депозитам на 31 день он предлагает 19% годовых, по депозитам на 62 и 92 дня (т.е. два и три месяца) – 18% годовых.

Банк «Авангард» принимает депозиты сроком на 1 месяц под 17% годовых.

RwSbank предлагает открыть депозит «Переможний» сроком на 3 месяца под 18,5% годовых. При этом 0,5% от суммы депозита перечисляется на нужды армии.

Sportbank с 13 июня поднимает ставку по накопительному счету «Рюкзак» до 10% годовых; по депозиту на 1 месяц процентная ставка вырастет до 14% годовых, на 2 месяца – до 15% годовых.

Единственным из средних и крупных банков, решившихся на повышение ставок по депозитам, стал «Таскомбанк». По депозитам на срок от 6 месяцев он установил процентные ставки 13% годовых, если оформлять депозит в отделении, и 14% - если делать это через мобильное приложение TAS2U.

2. Еще один украинский банк может быть объявлен неплатежеспособным

Речь идет о банке «Сич». Причиной, по которой в банке могут сначала объявить временную администрацию, а затем ликвидировать его, называют тесное сотрудничество руководства банка с коллаборантами на временно оккупированных территориях.

3. Forward Bank обновил тарифы на выдачу наличных

В частности, с кредитной карты «Коко Кард» снятие собственных средств в кассах и банкоматах Украины теперь облагается комиссией 0,5% (ранее было бесплатно); за границей в пределах собственных средств – 1,5%, минимум 15 грн.

С дебетовой карты «КоКо Кард» в банкоматах банка – без комиссии до 5000 грн в день, далее – 0,5%, в кассах банка – без комиссии до 50000 грн в день, далее – 0,5%, в кассах и банкоматах других украинских банков – без комиссии до 3000 грн в день, далее – 0,5%. В случае, если совершить операцию на сумму, превышающую бесплатный лимит, то комиссия будет взята от всей суммы.

По картам для выплат и пенсионной карте «КоКо Кард» выдача наличных пока остается бесплатной как в кассах и банкоматах в Украине, так и за границей.

4. Банки ужесточают условия использования своих карт за рубежом

Sportbank с 7 июня увеличил комиссию за выдачу наличных за пределами Украины за счет собственных средств на 0,9% до 2,9%. Комиссия за выдачу кредитных средств осталась прежней – 4,9%.

5. «Банк Глобус» изменил тарифы по карте Globus Plus

С 13 июня банк изменил тарифы по переводам с карты на карту. До этого можно было переводить на карты других банков до 100000 грн в месяц без комиссии, а с 13 июня – только до 10000 грн. Все последующие переводы – с комиссией 0,5%.

Комиссия за выдачу наличных в банкоматах и кассах банка с карточного счета установлена в размере 1% (ранее - без комиссии).