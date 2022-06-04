Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри важк﻿﻿і умови, у яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. Національний банк України підвищив облікову ставку у 2,5 раза

На засіданні Правління Національного банку України з питань монетарної політики, що відбулося 2 червня, було прийнято рішення збільшити облікову ставку у 2,5 раза – з 10 до 25% річних.

Мета такого рішучого кроку – захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку. Крім того, це посилить можливість Національного банку забезпечувати курсову стабільність та стримувати інфляційні процеси під час війни.

Облікова ставка у розмірі 10% діяла з 21 січня 2022 року.

2. Один український банк оголошено неплатоспроможним

3 червня 2022 року Правління Національного банку України ухвалило рішення оголосити АТ «Мегабанк» неплатоспроможним. Це перший випадок оголошення банку неплатоспроможним з початку війни. При цьому Національний банк заявив, що проблеми банку почалися задовго до повномасштабного вторгнення РФ.

Усі вкладники банку отримають компенсацію своїх заощаджень у банку у повному розмірі з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом вкладникам банку буде виплачено 4418,6 млн гривень.

Валютні вклади будуть перераховані за курсом НБУ на момент оголошення банку неплатоспроможним. Тобто. доларові будуть переведені до гривні за курсом 29,2549 гривень, вклади у євро – за курсом 31,2808 гривень.

3. Банки масово скасовують кредитні канікули

З 1 червня про скасування кредитних канікул і вимогу сплати обов'язковий мінімальний платіж (ОМП) оголосили відразу кілька банків:

– ПриватБанк;

– Ощадбанк;

– Таскомбанк;

– Кредобанк.

Альфа-Банк продовжив акцію з можливістю сплати 80% клієнтом заборгованості і прощенням 20%, що залишилися.

4. Банки знову зменшують кредитні ліміти

Відразу три банки – «Таскомбанк», Sportbank та Izibank (усі три мають відношення до відомого українського бізнесмена Сергія Тігіпка) – оголосили про зниження кредитних лімітів за своїми картками. Тим клієнтам, які на ранок 3 червня не використали позикові кошти, банки зрізали їх до нуля. Іншим – до розміру заборгованості за кредитною карткою.

Подібне рішення викликало здивування та різке засудження з боку клієнтів даних банків, які вже зіткнулися з подібним на самому початку війни.

5. Банки посилюють умови використання своїх карток за кордоном

Банк «Власний рахунок» з 29 травня збільшив комісію за видачу готівки за межами України:

- 15% з допомогою власні кошти;

- 19% +3 $ - з допомогою кредитних коштів.

Крім того, з 3 червня комісія при розрахунках у торгових точках та сайтах за межами України за картками банку «Власний рахунок» становить 10%.

Izibank підвищив комісію за видачу готівки за рахунок власних коштів за межами України з 1,5%+3$ до 1,75%+3,5% (в еквіваленті за курсом НБУ).

Neobank оголосив про введення з 26 червня комісії за видачу готівки у банкоматах та касах за межами України з карток у гривні у розмірі 2%. Комісія для валютних карток (у доларах та євро) залишилася незмінною – 2%.

6. Банки почали підіймати відсоткові ставки за депозитами

"Альфа-Банк Україна" підняв ставки за "Дохідним сейфом" (незалежно від пакета послуг), а також на залишок коштів за картою Cameleon до 6,5% річних.

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