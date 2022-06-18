Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам.

Становится все больше украинских банков, которые отреагировали на повышение учетной ставки Национального банка Украины (и последовавшее за этим повышение стоимости кредитов рефинансирования) и начали активно повышать процентные ставки по депозитам. Если в первые дни это делали мелкие банки, то на этой неделе за повышением были замечены банки из первой десятки.

«Альфа-Банк Украина» 17 июня установил новые процентные ставки по депозитам:

на 1 месяц – 11% годовых, на 3 месяца – 12% годовых, на 6 месяцев – 13% годовых;

на 7 дней – 9% годовых, на 14 дней – 10% годовых, на 29 дней – 11% годовых.

Izibank вслед за «материнским» «Таскомбанком» также поднял процентные ставки:

1-3 месяца – 13% годовых;

4-6 месяцев – 13,25% годовых;

7-9 месяцев – 13,75% годовых;

10-12 месяцев – 14% годовых.

«Банк Глобус» повысил процентные ставки по остаткам на карточных счетах: по карте «Ощадная» - до 10% годовых, по карте «MasterCard World Elite» - до 12,5% годовых.

2. Бесплатных рассрочек больше не будет

«Альфа-Банк Украина» анонсировал изменения в условиях программы «Моментальная рассрочка». С 20 июня рассрочки на 3 и 6 месяцев будут предоставляться на общих условиях – с годовой ставкой 0,01% годовых и ежемесячной комиссией – 1,8% от суммы рассрочки. До этого на рассрочки на 3 и 6 месяцев ежемесячной комиссии не было, она появлялась лишь в случае оформления рассрочки на 9 и более месяцев.

3. Kredobank изменил тарифы для физических лиц.

Пополнение счетов наличной валютой – без комиссии, исключение – для евро (почему-то в банке не любят эту валюту). Комиссия для пополнения счета в евро – 0,5% от суммы пополнения, минимум 20 грн.

Комиссия за перевод по Украине по реквизитам (СЭП-платеж) на суммы свыше 10000 грн – 0,2% от суммы перевода. До 10000 грн – без комиссии.

Такие тарифы уже действуют с 15 июня.

4. Банки начали возвращать клиентам кредитные лимиты по картам

17 июня «Таскомбанк» вернул своим клиентам кредитные лимиты по картам «Большая пятерка» и PudraCard, которые были аннулированы двумя неделями ранее.

Также банк «ПУМБ» массово увеличил клиентам, активно пользующимся кредитной картой, кредитные лимиты.

5. Банки расширяют сотрудничество с онлайн-системой «Дія»

Государственный «Укргазбанк» запустил дистанционную идентификацию и верификацию новых клиентов путем шеринга документов в «Дії» через мобильное приложение «ЕКО-банк Онлайн». Теперь стать клиентом банка стало еще проще и удобнее.

После проведения серии необходимых операций клиент получает уведомление, что он зарегистрирован, как клиент «Укргазбанка». После чего в приложении он может выбрать одну из виртуальных карт «Pro-Запас» или «єПідтримка», и банк автоматически откроет ему карточный счет.