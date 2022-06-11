Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, за яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, що сталися за останній тиждень.

1. Банки почали підвищувати процентні ставки за депозитами

Українські банки відреагували на підвищення облікової ставки Національного банку України (і подальше підвищення вартості кредитів рефінансування) і почали активно підвищувати процентні ставки за депозитами.

Першим підвищив ставки за депозитами банк "Український капітал". За вкладами терміном з 3 до 18 місяців встановлено ставку 18% річних.

За ним підняв ставки банк «Глобус»: терміном від 93 до 183 днів – 17% річних.

«Укрбудінвестбанк» встановив процентну ставку 17% за вкладами терміном на 3 та 6 місяців.

«Комерційний індустріальний банк» (КІБ) встановив відсоткову ставку терміном 3-6 місяців – 18,25%, якщо депозит відкривається у відділенні, і 18,75% - якщо депозит відкривається онлайн.

Банк «Січ» пішов ще далі: за депозитами на 31 день він пропонує 19% річних, за депозитами на 62 та 92 дні (тобто два і три місяці) – 18% річних.

Банк "Авангард" приймає депозити терміном на 1 місяць під 17% річних.

RwSbank пропонує відкрити депозит "Переможний" терміном на 3 місяці під 18,5% річних. При цьому 0,5% суми депозиту перераховується на потреби армії.

Sportbank з 13 червня піднімає ставку за накопичувальним рахунком «Рюкзак» до 10% річних; за депозитом на 1 місяць відсоткова ставка зросте до 14% річних, на 2 місяці – до 15% річних.

Єдиним із середніх та великих банків, що зважилися на підвищення ставок за депозитами, став «Таскомбанк». За депозитами терміном від 6 місяців він встановив процентні ставки 13% річних, якщо оформляти депозит у відділенні, і 14% - якщо робити це через мобільний додаток TAS2U.

2. Ще один український банк може бути оголошений неплатоспроможним

Йдеться про банк «Січ». Причиною, через яку в банку можуть спочатку оголосити тимчасову адміністрацію, а потім ліквідувати його, називають тісне співробітництво керівництва банку з колаборантами на тимчасово окупованих територіях.

3. Forward Bank оновив тарифи на видачу готівки

Зокрема, із кредитної картки «Коко Кард» зняття власних коштів у касах та банкоматах України тепер обкладається комісією 0,5% (раніше було безплатно); за кордоном у межах власних коштів – 1,5%, щонайменше 15 грн.

З дебетової картки «КоКо Кард» у банкоматах банку – без комісії до 5000 грн на день, далі – 0,5%, у касах банку – без комісії до 50000 грн на день, далі – 0,5%, у касах та банкоматах інших українських банків – без комісії до 3000 грн на день, далі – 0,5%. У разі, якщо зробити операцію на суму, що перевищує безплатний ліміт, то комісія буде взята від усієї суми.

За картками для виплат та пенсійною карткою «КоКо Кард» видача готівки поки що залишається безкоштовною як у касах та банкоматах в Україні, так і за кордоном.

4. Банки посилюють умови використання своїх карток за кордоном

Sportbank з 7 червня збільшив комісію за видачу готівки за межами України за рахунок власних коштів на 0,9% до 2,9%. Комісія за видачу кредитних коштів залишилася незмінною – 4,9%.

5. «Банк Глобус» змінив тарифи на карті Globus Plus

З 13 червня банк змінив тарифи з переказів із картки на картку. До цього можна було переказувати на карти інших банків до 100000 грн на місяць без комісії, а з 13 червня – лише до 10000 грн. Усі наступні перекази – з комісією 0,5%.

Комісія за видачу готівки у банкоматах та касах банку з карткового рахунку встановлено у розмірі 1% (раніше - без комісії).