Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Фонд гарантирования вкладов начал выплаты вкладчикам «Мегабанка»

С 21 июня Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начал выплаты средств вкладчикам АО «Мегабанк» по договорам, срок действия которых закончился до 2 июня 2022 года, а также по остаткам на текущих счетах.

Вкладчикам будут выплачены 100% средств, независимо от их суммы.

Валютные вклады будут выплачены в гривне по курсу НБУ, установленному на конец дня 2 июня 2022 года.

Виплаты средств вкладчикам осуществляются через банки-агенты ФГВФЛ, подключенные к Автоматизированной системе выплат. Получить свои средства вкладчики могут или в отделении одного из банков-агентов ФГВФЛ, или дистанционно.

Дистанционные выплаты осуществляют 4 банка:

«ПриватБанк»;

«Укргазбанк»;

«ПУМБ»;

банк «Південний».

2. «Таскомбанк» повысил плату за пользование кредитными средствами

С 23 июня по картам «Большая Пятерка» и Pudracard процентная ставка за пользование кредитной линией и несанкционированным овердрафтом составляет 65,5% годовых, а по карте «ПростоКарта» - 72% годовых. Эти изменения касаются исключительно карт, открытых после 23 июня. Для карт, открытых до этой даты, процентная ставка осталась на прежнем уровне.

3. «Альфа-Банк» больше не дружит с «ПриватБанком»

С 1 июля платежные терминалы «ПриватБанка» выходят из партнерской сети терминалов самообслуживания «Альфа-Банк Украина». Это означает, что пополнить без комиссии карту «Альфа-Банка» в терминале «ПриватБанка» больше не выйдет.

В то же время остается возможность пополнить без комиссии кредитную или дебетовую карту банка через платежные терминалы EasyPay и City24. В них же можно внести средства для погашения кредита, но комиссия составит 1,5% от внесенной суммы.

4. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам

На этот раз отметился банк «ПУМБ». С 20 июня процентная ставка по депозиту «Вільний», подразумевающему свободное пополнение и снятие любой суммы средств, была повышена с 3 до 6% годовых, т.е. фактически в два раза. Данный депозит открывается сроком на 3 месяца, по окончанию – автоматически пролонгируется под актуальную на момент пролонгации ставку.

Кроме того, банк повысил на 3% ставки по срочным депозитам.

5. Хорошие новости для клиентов «АТБ»

«Райффайзен Банк» совместно с сетью магазинов «АТБ» вновь возвратили эксклюзивные скидки для тех, кто оформил кобрендовую платежную карту «АТБ от Райфа». Оформить карту можно или в отделении банка, или заказать на сайте.

Для дистанционного открытия карты потребуется идентификация через портал «Дія».

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