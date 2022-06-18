Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, у яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, що сталися за останній тиждень.

1. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами.

Стає все більше українських банків, які відреагували на підвищення облікової ставки Національного банку України (і подальше підвищення вартості кредитів рефінансування) і почали активно підвищувати процентні ставки за депозитами. Якщо у перші дні це робили дрібні банки, то цього тижня за підвищенням було помічено банки з першої десятки.

«Альфа-Банк Україна» 17 червня встановив нові процентні ставки за депозитами:

на 1 місяць – 11% річних, на 3 місяці – 12% річних, на 6 місяців – 13% річних;

на 7 днів – 9% річних, на 14 днів – 10% річних, на 29 днів – 11% річних.

Izibank слідом за «материнським» «Таскомбанком» також підняв відсоткові ставки:

1-3 місяці – 13% річних;

4-6 місяців – 13,25% річних;

7-9 місяців – 13,75% річних;

10-12 місяців – 14% річних.

«Банк Глобус» підвищив процентні ставки за залишками на карткових рахунках: за картою «Ощадна» – до 10% річних, за картою «MasterCard World Elite» – до 12,5% річних.

2. Безкоштовних розстрочок більше не буде

«Альфа-Банк Україна» анонсував зміни в умовах програми Моментальна розстрочка. З 20 червня розстрочки на 3 та 6 місяців надаватимуться на загальних умовах – з річною ставкою 0,01% річних та щомісячною комісією – 1,8% від суми розстрочки. До цього на розстрочки на 3 та 6 місяців щомісячної комісії не було, вона з'являлася лише у разі оформлення розстрочки на 9 та більше місяців.

3. Kredobank змінив тарифи для фізичних осіб.

Поповнення рахунків готівкою – без комісії, виняток – для євро (чомусь у банку не люблять цю валюту). Комісія для поповнення рахунку у євро – 0,5% від суми поповнення, щонайменше 20 грн.

Комісія за переказ Україною за реквізитами (СЕП-платіж) на суми понад 10000 грн – 0,2% від суми переказу. До 10000 грн – без комісії.

Такі тарифи вже діють із 15 червня.

4. Банки почали повертати клієнтам кредитні ліміти за картками

17 червня «Таскомбанк» повернув своїм клієнтам кредитні ліміти за картками "Велика п'ятірка" та PudraCard, які були анульовані двома тижнями раніше.

Також банк «ПУМБ» масово збільшив клієнтам, які активно користуються кредитною карткою, кредитні ліміти.

5. Банки розширюють співпрацю із онлайн-системою «Дія»

Державний «Укргазбанк» запустив дистанційну ідентифікацію та верифікацію нових клієнтів шляхом шерингу документів у «Дії» через мобільний додаток «ЕКО-банк Онлайн». Тепер стати клієнтом банку стало ще простіше та зручніше.

Після проведення серії необхідних операцій клієнт отримує повідомлення, що його зареєстровано як клієнт «Укргазбанку». Після чого у додатку він може вибрати одну з віртуальних карток «Pro-Запас» або «єПідтримка», і банк автоматично відкриє йому картковий рахунок.