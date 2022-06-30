Минобороны РФ прокомментировало вывод своих военных с острова Змеиный
В Министерстве обороны РФ подтвердили данные о выводе своих военных с острова Змеиный и назвали это "шагом доброй воли" для вывоза зерна. Об этом пишут росСМИ.
"Сегодня в качестве шага доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Согласно сообщению МО России, таким образом РФ якобы
"не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции".
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отреагировал на заявление Минобороны РФ.
"Ждём в скором будущем шага доброй воли в Херсоне", - написал Ким.
Напомним, сегодня ОК "Юг" сообщило о вероятном выводе российских военных с о. Змеиный. Как сообщалось, войска РФ эвакуировались в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями.