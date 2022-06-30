Минобороны РФ прокомментировало вывод своих военных с острова Змеиный

В Министерстве обороны РФ подтвердили данные о выводе своих военных с острова Змеиный и назвали это "шагом доброй воли" для вывоза зерна. Об этом пишут﻿ росСМИ.

"Сегодня в качестве шага доброй воли российские военные завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон" , - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Согласно сообщению МО России, таким образом РФ якобы "не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции".

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отреагировал﻿ на заявление Минобороны РФ.

"Ждём в скором будущем шага доброй воли в Херсоне" , - написал Ким. ﻿

Напомним, сегодня ОК "Юг" сообщило﻿ о вероятном выводе российских военных с о. Змеиный. Как сообщалось, войска РФ эвакуировались в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями.