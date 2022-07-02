Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась. Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю.

1. Monobank запустил переводы в валюте между счетами родственников

Первый «мобильный» украинский банк monobank запустил услугу переводов в иностранной валюте – долларах и евро – между счетами физических лиц. Правда, услуга будет доступна только для родственников.

Банк запрашивает у желающего осуществить перевод номер телефона родственника и документы, подтверждающие степень родства. Получатель тоже должен быть клиентом monobank и иметь валютные карты в той же валюте для зачисления. Сам перевод происходит без комиссии.

2. KredoBank внедрил услугу «Переводы из ЕС»

KredoBank внедрил услугу «Переводы из ЕС», позволяющую осуществлять переводы в евро из стран Евросоюза на счет в KredoBank, используя общеевропейскую платежную систему SEPA.

Перевод можно осуществить в безналичном виде с текущего счета любого банка ЕС. При этом используется номер счета в формате IBAN Польши. Для осуществления подобных переводов надо иметь открытый счет в евро в Kredobank. Срок поступления перевода из Польши – от 15 минут, из других стран Евросоюза – до одного рабочего дня. Комиссии за зачисление перевода нет.

3. «Альфа-Банк» возвращает программу лояльности и запускает реферальную программу

С 1 июля «Альфа-Банк» восстановил работу своей программы лояльности Cash’U Club. Теперь клиенты банка могут опять выбирать от 2 до 7 категорий (в зависимости от статуса участника программы лояльности), в которых будет начисляться повышенный кешбэк. Также будет начисляться стандартный кешбэк в размере 0,5% при расчете с помощью ApplePay или GooglePay.

Кроме того, банк запустил собственную реферальную программу «Пригласить друга». За каждого приглашенного, который не был до этого клиентом «Альфа-Банка», банк будет выплачивать по 100 гривен как пригласившему, так и новому клиенту после выполнения им определенных условий.

4. Банки продолжают повышать процентные ставки по депозитам и текущим счетам

Unexbank повысил процент на остаток по карточному счету UnexSmart c 4 до 6% годовых. Проценты начисляются на остаток своих средств на сумму, превышающую 100 гривен.

«Укргазбанк» повысил процент по карточному счету «Pro-Запас». С 27 июня для всех новых продуктов она будет составлять 9% годовых на минимальный остаток за месяц и 4% годовых на сумму, превышающую минимальный месячный остаток.

Piraeus Bank повысил процентную ставку по сберегательному счету «Миттєвий» до 6% годовых.

5. Банки меняют тарифы на пользование картами за границей

Банк «ПУМБ» снизил комиссию на снятие наличных за рубежом. Теперь она будет составлять 1%+1$. Правда, такой «льготный» тариф будет действовать только до конца июля.

А вот Izibank, наоборот, повысил комиссию на снятие наличных за границей до 2%+3,5$. Кроме того, банк установил временный лимит на снятие наличных за рубежом в эквиваленте 20000 гривен.

6. «А-Банк» отменил комиссии на пополнение карт наличными

С 1 июля клиенты «А-Банка» могут пополнять свои карты в кассах банка бесплатно без каких-либо лимитов. До этого действовала комиссия в размере 1% при пополнении карт на сумму свыше 100 000 гривен.

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