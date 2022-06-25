Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, що сталися за останній тиждень.

1. Фонд гарантування вкладів розпочав виплати вкладникам «Мегабанку»

З 21 червня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочав виплати коштів вкладникам АТ «Мегабанк» за договорами, термін дії яких закінчився до 2 червня 2022 року, а також щодо залишків на поточних рахунках.

Вкладникам буде виплачено 100% коштів, незалежно від їх суми.

Валютні вклади будуть виплачені у гривні за курсом НБУ, встановленим на кінець дня 2 червня 2022 року.

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти ФГВФО, підключені до Автоматизованої системи виплат. Отримати свої кошти вкладники можуть або у відділенні одного з банків-агентів ФГВФО, або дистанційно.

Дистанційні виплати здійснюють 4 банки:

«ПриватБанк»;

«Укргазбанк»;

«ПУМБ»;

банк «Південний».

2. «Таскомбанк» підвищив плату за користування кредитними коштами

З 23 червня за картками «Велика П'ятірка» та Pudracard відсоткова ставка за користування кредитною лінією та несанкціонованим овердрафтом становить 65,5% річних, а за картою «ПростоКарта» – 72% річних. Ці зміни стосуються виключно карток, відкритих після 23 червня. Для карток, відкритих до цієї дати, процентна ставка залишилася на колишньому рівні.

3. Альфа-Банк більше не товаришує з «ПриватБанком»

З 1 липня платіжні термінали «ПриватБанку» виходять із партнерської мережі терміналів самообслуговування «Альфа-Банк Україна». Це означає, що поповнити без комісії картку «Альфа-Банку» в терміналі «ПриватБанку» більше не вийде.

Водночас залишається можливість поповнити без комісії кредитну або дебетову картку банку через платіжні термінали EasyPay та City24. У них можна внести кошти на погашення кредиту, але комісія становитиме 1,5% від внесеної суми.

4. Банки продовжують підвищувати процентні ставки за депозитами

На цей раз відзначився банк «ПУМБ». З 20 червня відсоткову ставку за депозитом «Вільний», що передбачає вільне поповнення та зняття будь-якої суми коштів, було підвищено з 3 до 6% річних, тобто. практично вдвічі. Цей депозит відкривається строком на 3 місяці, по закінченню – автоматично пролонгується під актуальну на момент пролонгації ставку.

Крім того, банк підвищив на 3% ставки за терміновими депозитами.

5. Хороші новини для клієнтів «АТБ»

Райффайзен Банк спільно з мережею магазинів «АТБ» знову повернули ексклюзивні знижки для тих, хто оформив кобрендову платіжну картку «АТБ від Райфу». Оформити картку можна або у відділенні банку або замовити на сайті.

Для дистанційного відкриття картки знадобиться ідентифікація через портал «Дія».

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