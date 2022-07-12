В Міноборони Британії розповіли про ситуацію на лінії фронту на Донбасі

За інформацією﻿ Міністерства оборони Великої Британії, Росія змушена поповнювати великі втрати у війні проти України "нетрадиційним комплектуванням".

У зведенні відомства в Twitter йдеться, що нестача кадрів, ймовірно, змушує російське міноборони вдаватися до вербування персоналу з російських в'язниць для приватної військової компанії Вагнера.

"Якщо це правда, цей крок, ймовірно, вказує на труднощі із поповненням значної кількості російських втрат" , - вважають у Міноборони Британії.

Щодо ситуації на фронті у відомстві наголосили, що російські війська продовжують поступово займати незначні нові території Донецької області. Зокрема, у Росії оголосили про захоплення села Григорівка.

Також російські окупаційні війська продовжують наступ уздовж основного маршруту постачання траси Е-40 у напрямку міст Слов'янськ та Краматорськ.

"Російські сили, швидше за все, підтримують військовий тиск на українські сили, при цьому перегрупуючись для подальшого наступу найближчим часом" , - йдеться у повідомленні.