В Минобороны Британии рассказали о ситуации на линии фронта на Донбассе

По информации﻿ Министерства обороны Великобритании, Россия вынуждена восполнять большие потери в войне против Украины "нетрадиционным комплектованием".

В сводке ведомства в Twitter говорится, что нехватка кадров, вероятно, заставляет российское минобороны прибегать к вербовке персонала из российских тюрем для частной военной компании Вагнера.

"Если это правда, этот шаг, вероятно, указывает на трудности с возмещением значительного числа российских потерь" , — считают в Минобороны Британии.

Относительно ситуации на фронте в ведомстве отметили, что российские войска продолжают постепенно занимать незначительные новые территории Донецкой области. В частности, в России объявили о захвате села Григоровка.

Также российские оккупационные войска продолжают наступление вдоль основного маршрута снабжения трассы Е-40 в направлении городов Славянск и Краматорск.

"Российские силы, скорее всего, поддерживают военное давление на украинские силы, при этом перегруппировываясь для дальнейшего наступления в ближайшее время" , — говорится в сообщении.