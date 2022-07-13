В Ірані заперечують звинувачення щодо продажу Росії військової техніки

Іран заявив, що не продавав Росії військову техніку з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Запевнив у тому, що виступає проти подальшої ескалації бойових дій. Про це, з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Ірану, повідомляє РБК-Україна.

Міністерство закордонних справ Ірану заперечує інформацію про те, що країна продавала Росії військову техніку, зокрема БПЛА.

Коментуючи заяву радника США з національної безпеки Джейка Саллівана, представник МЗС Ірану Нассер Канаані відзначив, що співпраця між Іраном та РФ "почалася ще до початку війни" проти України.

"І останнім часом щодо цього не сталося жодних конкретних подій" , – додав Канаані.

Також представник МЗС відзначив, що позиція Ірану щодо війни на території України, є "ясною і неодноразово заявлялася офіційно".

Нагадаємо, за словами радника США з національної безпеки, Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотні БПЛА для війни проти України.