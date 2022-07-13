В Иране отрицают обвинения в продаже России военной техники

Иран заявил, что не продавал России военную технику с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Заверил в том, что выступает против дальнейшей эскалации боевых действий. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Ирана, сообщает РБК-Украина.

Министерство иностранных дел Ирана отрицает информацию о том, что страна продавала России военную технику, в том числе БПЛА.

Комментируя заявление советника США по национальной безопасности Джейка Салливана, представитель МИД Ирана Нассер Канаани отметил, что сотрудничество между Ираном и РФ "началось еще до начала войны" против Украины.

"И в последнее время на этот счет не произошло никаких конкретных событий" , – добавил Канаани.

Также представитель МИД отметил, что позиция Ирана относительно войны на территории Украины, является "ясной и неоднократно заявлялась официально".

Напомним, по словам советника США по национальной безопасности, Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотни БПЛА для войны против Украины.