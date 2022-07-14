ISW: Замість мобілізації Кремль формує "добровольчі батальйони"

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль наказав регіонам РФ формувати "добровольчі батальйони" для участі у війні в Україні, повідомляє Ділова столиця.

У свою чергу, російські ЗМІ пишуть, що за 6-місячний контракт чоловікам у РФ пропонують зарплату від 3750 до 6000 доларів США.

Також росЗМІ підтвердили створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів в Курській області, Приморському краю, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижньогородській і Оренбурзькій областях і формувань добровольчих підрозділів в Тюменській області.

Спеціалісти ISW відзначають, що батальйони можуть сформуватися з 34 тисяч новоприбулих військовослужбовців, якщо кожен регіон РФ створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.

Ключові висновки аналітиків ISW: