ISW: Замість мобілізації Кремль формує "добровольчі батальйони"
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль наказав регіонам РФ формувати "добровольчі батальйони" для участі у війні в Україні, повідомляє Ділова столиця.
У свою чергу, російські ЗМІ пишуть, що за 6-місячний контракт чоловікам у РФ пропонують зарплату від 3750 до 6000 доларів США.
Також росЗМІ підтвердили створення або розгортання так званих добровольчих батальйонів в Курській області, Приморському краю, Республіці Башкортостан, Республіці Чувашія, Чечні, Республіці Татарстан, місті Москва, Пермській, Нижньогородській і Оренбурзькій областях і формувань добровольчих підрозділів в Тюменській області.
Спеціалісти ISW відзначають, що батальйони можуть сформуватися з 34 тисяч новоприбулих військовослужбовців, якщо кожен регіон РФ створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- Ймовірно, Кремль наказав російським регіонам сформувати добровольчі батальйони для відправки в Україну.
- Російські війська провели невдалі наземні штурми на північ від Слов'янська і навколо Бахмута.
- Окупанти продовжували наносити авіаційні та артилерійські удари в районі Сіверська та на захід від Донецька.
- Загарбники продовжували атакувати українські залізничні лінії на східному напрямку.
- Російські війська здійснили обмежені і безуспішні наземні наступи на північ від міста Харкова.
- Сили РФ надають перевагу оборонним операціям на південному напрямку, оскільки українські сили продовжували обстрілювати ворожі склади боєприпасів.
- Російська окупаційна влада посилює матеріальну підтримку цивільних осіб, які працюють в окупованій Україні.
- Ймовірно, російська окупаційна влада висуває умови для примусового переселення українських дітей з нещодавно окупованих територій до Криму.