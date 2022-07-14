ISW: Вместо мобилизации Кремль формирует "добровольческие батальоны"

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что Кремль приказал регионам РФ формировать "добровольческие батальоны" для участия в войне в Украине, сообщает Деловая столица.

В свою очередь, российские СМИ пишут, что за 6-месячный контракт мужчинам в РФ предлагают зарплату от 3750 до 6000 долларов США.

Также РосСМИ подтвердили создание или развертывание так называемых добровольческих батальонов в Курской области, Приморском крае, Республике Башкортостан, Республике Чувашия, Чечне, Республике Татарстан, городе Москва, Пермской, Нижегородской и Оренбургской областях и формирований добровольческих подразделений.

Специалисты ISW отмечают, что батальоны могут сформироваться из 34 тысяч вновь прибывших военнослужащих, если каждый регион РФ создаст хотя бы одну воинскую часть численностью 400 человек.

Ключевые выводы аналитиков ISW: