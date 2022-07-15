The Times: Джонсон висловився про кандидатів на посаду прем'єра
Прем’єр Британії Борис Джонсон, який тимчасово залишається на цій посаді до обрання нового лідера консерваторів, найбільш заперечує проти кандидатури колишнього міністра фінансів Ріші Сунака і найбільш підтримує главу МЗС Ліз Трасс. Про це пише The Times, повідомляє Європейська правда.
Як повідомили джерела видання, Джонсон сказав, що не буде висловлювати підтримки комусь із кандидатів і публічно втручатися у перегони. Проте, як стало відомо, він спілкувався з кандидатами, які вже вибули зі змагання та розкрив свою позицію, закликаючи підтримати "кого завгодно, крім Ріші".
За словами одного з джерел, Джонсон, схоже, найбільш прихильний до кандидатури міністерки закордонних справ Ліз Трасс, як і цілком схвалює кандидатуру молодшої міністерки торгівлі Пенні Мордонт.