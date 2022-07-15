The Times: Джонсон высказался о кандидатах на пост премьера

Премьер Великобритании Борис Джонсон, временно остающийся на этом посту до избрания нового лидера консерваторов, больше всего возражает против кандидатуры бывшего министра финансов Риши Сунака и наиболее поддерживает главу МИД Лиз Трасс.﻿ Об этом пишет The Times, сообщает Европейская правда.

Как сообщили источники издания, Джонсон сказал, что не будет выражать поддержки кому-либо из кандидатов и публично вмешиваться в гонку. Однако, как стало известно, он общался с уже выбывшими из соревнования кандидатами и раскрыл свою позицию, призывая поддержать "кого угодно, кроме Риши".

По словам одного из источников, Джонсон, похоже, наиболее поддерживает кандидатуру главы МИД Лиз Трасс, как и вполне одобряет кандидатуру младшего министерства торговли Пенни Мордонт.