У Греції знайшли тіла членів екіпажу на місці катастрофи українського літака

У Греції завершили операцію з вилучення усіх восьми тіл з місця катастрофи українського літака. Про це, з посиланням на EPT News, повідомляє Українська правда.

За повідомленням грецького телеканалу, знайдені під уламками літака тіла відправили у лікарню міста Комотіні для судово-медичної експертизи.

Пізніше їх передадуть дипломатичним представникам України в Греції.

Також повідомляється, що на місці падіння Ан-12 поблизу Кавали не виявили небезпечних чи токсичних речовин, там працюють спеціалісти зі знешкодження боєприпасів.

Нагадаємо, біля міста Кавала, що на півночі Греції, в ніч проти неділі розбився український літак Ан-12, який здійснював комерційний рейс із Сербії до Йорданії

За даними грецького телеканалу ERT, Ан-12 перевозив 12 тонн "небезпечного вантажу" ймовірно, боєприпасів.

Генеральний директор української компанії-перевізника Meridian Денис Богданович у неділю підтвердив загибель вісьмох членів екіпажу літака Ан-12, який розбився у Греції.