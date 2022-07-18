В Греции обнаружили тела членов экипажа на месте крушения украинского самолета

В Греции завершили операцию по изъятию всех восьми тел с места крушения украинского самолета. Об этом, со ссылкой на EPT News, сообщает Украинская правда.

По сообщению греческого телеканала, обнаруженные под обломками самолета тела отправили в больницу города Комотини для судебно-медицинской экспертизы.

Позже их передадут дипломатическим представителям Украины в Греции.

Также сообщается, что на месте падения Ан-12 близ Кавалы не обнаружили опасных или токсичных веществ, там работают специалисты по обезвреживанию боеприпасов.

Напомним, возле города Кавала на севере Греции в ночь на воскресенье разбился украинский самолет Ан-12, который совершал коммерческий рейс из Сербии в Иорданию.

По данным греческого телеканала ERT, Ан-12 перевозил 12 тонн "опасного груза" – вероятно, боеприпасов.

Генеральный директор украинской компании-перевозчика Meridian Денис Богданович в воскресенье подтвердил гибель восьми членов экипажа разбившегося в Греции самолета Ан-12.