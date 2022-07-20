Пентагон: США та партнери передадуть 20 систем HIMARS, частина вже в Україні

США та партнери передадуть Україні загалом 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу.

Зазначається, що США вже надали Україні 12 систем HIMARS.

До того ж, міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські військові вправно використовують РСЗО.

Міллі додав, що країна продовжить постачання зброї Україні.

Нагадаємо, сьогодні США анонсували новий пакет військової допомоги для України, який включає чотири HIMARS.

Окрім того, міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російську армію, і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.