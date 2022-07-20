Пентагон: США и партнеры передадут 20 систем HIMARS, часть уже в Украине

США и партнеры передадут Украине в общей сложности 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге.

Отмечается, что США уже предоставили Украине 12 систем HIMARS.

К тому же, министр обороны США Ллойд Остин отметил, что украинские военные ловко используют РСЗО.

Милли добавил, что страна продолжит поставки оружия Украине.

Напомним, сегодня США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, который включает четыре HIMARS.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украине нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить российскую армию и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.