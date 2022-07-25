Курс долара та основні тенденції на готівковому ринку

Що відбувається на валютному ринку? Рішення Національного банку минулого четверга підвищити офіційний курс відразу на 25% пристойно налякало ринок. Почали гуляти чутки, що і ринковий курс теж зросте на 25%, тобто стане вищим за 45 гривень.

Оператори оптових обмінників миттєво відреагували зростанням (воно почалось одразу після публікації новини на сайті НБУ), внаслідок якого вже на вихідних цінник на продаж готівкового «американця» у Києві досяг 39,60-39,70 гривень. В обласних центрах долар у суботу-неділю продавали ще дорожче: так, у Дніпрі та Полтаві на табло у правому стовпці стояли цифри 40,40-40,50 гривень. І, за інформацією порталу «Курс України», охочих купити не бракувало.

У понеділок ажіотаж стих, і котирування почали знижуватися. Напрямок сьогодні ставила столиця: за зниженням київських цін опускали цінники та регіони. До 12:00 у столиці долар в оптових обмінниках подешевшав до 38,90-39,00 гривень та... на цьому зниження й закінчилося. Складно сказати, що вплинуло: чи вирішили зафіксувати прибуток ті, хто продавав по 39,70 і дорожче. Чи то новина про те, що на Волині в небі збили невідомий безпілотник, що поширилася телеграм-каналами й на момент написання не отримала офіційного підтвердження, налякала всіх зростанням шансів на «уже давно очікуване» вторгнення білоруських частин у північні області України. Факт у тому, що за годину долар у Києві подорожчав на 20-30 копійок, а за Києвом почали піднімати цінники і регіони.

Тим часом на міжбанківському валютному ринку - тиша та благодать. Експортери нарешті дочекалися курсу, близького до ринкового (хоча, як бачимо, «ринок» знову намагається втекти від офіційного вгору), і на міжбанку вперше за кілька останніх місяців з'явилася відчутна пропозиція валюти. Вже в п'ятницю, 22 липня, Нацбанк перейшов від інтервенцій на продаж до інтервенцій на купівлю валюти та поповнив золотовалютні запаси на 223,22 млн. доларів. Сьогодні охочих купити валюту серед банків та імпортерів більше. Станом на 14:15 у торговельній системі Bloomberg пройшло угод на 24,2 млн доларів - зовсім мало, якщо порівнювати з довоєнним часом, але це свідчить про поновлення нормальної роботи міжбанківського валютного ринку без допомоги НБУ.

На жаль, банки не мають можливості купити безготівковий долар собі на валютну позицію з подальшою конвертацією у готівку та продажем через каси відділень: НБУ це заборонив. Банки, як і раніше, можуть продавати через «віконце» тільки те, що купили. А якщо врахувати, що в більшості банків курс купівлі – нижчий, ніж у небанківських обмінниках, із наявністю валюти найчастіше проблеми.

Водночас деякі банки розпочали реалізацію дозволу НБУ відкривати клієнтам депозити в доларах США за рахунок купівлі безготівкової валюти на суму до 50 000 гривень. Термін дії такого депозиту – від 3 місяців та вище. Зокрема, за інформацією порталу "Курс України", таку пропозицію клієнтам зробив державний "Укргазбанк". Водночас долар продається за ціною, на 1% перевищує офіційний курс долара, тобто 36,93 гривні. Нескладно підрахувати, що максимальна сума такого депозиту може становити 1353 $.

Чого далі чекати від валютного курсу?

Є передумови і подальшого зростання, і зниження вартості долара.

На користь продовження зростання говорить той факт, що Національний банк вимушений друкувати незабезпечену гривню для наповнення бюджету. Падіння української економіки через війну призводить до зниження надходжень до бюджету країни, а витрати на війну вимагають усе більше грошей.

Водночас активізація експортерів, зростання пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку, зниження необхідності втручання НБУ в торги дає підстави припустити, що бізнес, який останні кілька місяців використав готівкову валюту для розрахунків, повернеться до її покупок на міжбанку. Це має суттєво знизити попит на готівковому валютному ринку.

Зростання вартості імпорту рано чи пізно призведе до зниження попиту, після чого і зниження обсягів закупівель. Наслідком стане зниження попиту на валюту, і, як результат, - зниження вартості.

На думку аналітиків порталу "Курс України", протягом найближчого тижня є шанс, що готівковий долар подешевшає до 38,00-38,50 гривень. Подальша перспектива курсу залежатиме від багатьох чинників, насамперед від наших успіхів на фронті і того, як вирішуватимуться проблеми в економіці.