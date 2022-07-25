Курс доллара и основные тенденции на наличном рынке

Что происходит на валютном рынке? Решение Национального банка в прошлый четверг повысить официальный курс сразу на 25% прилично напугало рынок. Начали гулять слухи, что и рыночный курс тоже вырастет на 25%, т.е. станет выше 45 гривен.

Операторы оптовых обменников мгновенно отреагировали ростом (он начался сразу после публикации новости на сайте НБУ), в результате которого уже на выходных ценник на продажу наличного «американца» в Киеве достиг 39,60-39,70 гривен. В областных центрах доллар в субботу-воскресенье продавали еще дороже: так, в Днепре и Полтаве на табло в правом столбце стояли цифры 40,40-40,50 гривен. И, по информации портала «Курс Украины», желающих купить хватало.

В понедельник ажиотаж стих, и котировки начали снижаться. Направление сегодня задавала столица: вслед за снижением киевских цен опускали ценники и регионы. К 12:00 в столице доллар в оптовых обменниках подешевел до 38,90-39,00 гривен и… на этом снижение и закончилось. Сложно сказать, что повлияло: то ли решили зафиксировать прибыль те, кто продавал по 39,70 и дороже. То ли новость о том, что на Волыни в небе сбили неизвестный беспилотник, распространившаяся по телеграмм-каналам и на момент написания статьи не получившая официального подтверждения, напугала всех ростом шансов на «давно ожидаемое» вторжение белорусских частей в северные области Украины. Факт в том, что за час доллар в Киеве подорожал на 20-30 копеек, а за Киевом начали поднимать ценники и регионы.

Тем временем на межбанковском﻿ валютном рынке - тишь да благодать. Экспортеры наконец-то дождались курса, близкого к рыночному (хотя, как видим, «рынок» опять пытается убежать от официального вверх), и на межбанке впервые за несколько последних месяцев появилось осязаемое предложение валюты. Уже в пятницу, 22 июля, Нацбанк перешел от интервенций на продажу к интервенциям на покупку валюты и пополнил золотовалютные запасы на 223,22 млн долларов. Сегодня желающих купить валюту среди банков и импортеров больше. Состоянием на 14:15 в торговой системе Bloomberg прошло сделок на 24,2 млн долларов - совсем мало, если сравнивать с довоенным временем, но это свидетельствует о возобновлении нормальной работы межбанковского валютного рынка без помощи НБУ.

К сожалению, банки не имеют возможности купить безналичный доллар себе на валютную позицию с последующей конвертацией в наличный и продажей через кассы отделений: НБУ это запретил. Банки, как и до этого, могут продавать через «окошко» только то, что купили. А если учесть, что в абсолютном большинстве банков курс покупки - ниже, чем в небанковских обменниках, с наличием валюты чаще всего проблемы.

В то же время некоторые банки приступили к реализации разрешения НБУ открывать клиентам депозиты в долларах США за счет покупки безналичной валюты на сумму до 50 000 гривен. Срок действия такого депозита - от 3 месяцев и выше. В частности, по информации портала «Курс Украины», такое предложение клиентам сделал государственный «Укргазбанк». При этом доллар продается по цене, на 1% превышающей официальный курс доллара, т.е. 36,93 гривны. Несложно подсчитать, что максимальная сумма такого депозита может составить 1353$.

Чего дальше ожидать от валютного курса?﻿

Есть предпосылки и для дальнейшего роста, и для снижения стоимости доллара.

В пользу продолжения роста говорит тот факт, что Национальный банк вынужден печатать необеспеченную гривну для наполнения бюджета. Падение украинской экономики из-за войны приводит к снижению поступлений в бюджет страны, а расходы на войну требуют все больше денег.

В то же время активизация экспортеров, рост предложения валюты на межбанковском валютном рынке, снижения необходимости вмешательства НБУ в торги дает основание предположить, что бизнес, который последние несколько месяцев использовал наличную валюту для расчетов, вернется к ее покупкам на межбанке. Это должно существенно снизить спрос на наличном валютном рынке.

Рост стоимости импорта рано или поздно приведет к снижению спроса, за чем последует и снижение объемов закупок. Следствием станет снижение спроса на валюту, и, как результат, - снижение стоимости.

По мнению аналитиков портала «Курс Украины», в течение ближайшей недели есть шанс, что наличный доллар подешевеет до 38,00-38,50 гривен. Дальнейшая перспектива курса будет зависеть от очень многих факторов, прежде всего, от наших успехов на фронте и того, как будут решаться проблемы в экономике.