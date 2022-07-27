Президент США Байден вилікувався від коронавірусу

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вилікувався від коронавірусу. Подякував усім за підтримку, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Twitter-акаунт Байдена.

"Повернемося до Овального кабінету. Дякую лікарю за турботу і всім вам за підтримку" , - пише президент США.

Перед цим про одужання голови Білого дому також повідомляв лікар президента Кевін О'Коннор. За словами медпрацівника, Байдена не має лихоманки, і його симптоми майже повністю зникли.Також О'Коннор додав, що тест на коронавірус президента показав негативний результат сьогодні вранці.

Нагадаємо про те, що 21 липня Байден заразився коронавірусом. Через деякий час голова Білого дому записав відеозвернення, в якому більш детально розповів про своє самопочуття.