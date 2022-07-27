Президент США Байден вылечился от коронавируса

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вылечился от коронавируса. Поблагодарил всех за поддержку, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Twitter-аккаунт Байдена.

"Вернемся в Овальный кабинет. Спасибо врачу за заботу и всем вам за поддержку" , - пишет президент США.

Перед этим о выздоровлении главы Белого дома также сообщал врач президента Кевин О'Коннор. По словам медработника, Байден не имеет лихорадки, и его симптомы почти полностью исчезли. Также О'Коннор добавил, что тест на коронавирус президента показал отрицательный результат сегодня утром.

Напомним о том, что 21 июля Байден заразился коронавирусом. Через некоторое время глава Белого дома записал видеообращение, в котором более подробно рассказал о своем самочувствии.