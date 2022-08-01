Резніков: Німецькі РСЗО MARS II вже в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив﻿, що німецькі далекобійні РСЗО MARS II вже прибули в Україну.

"В Україну прибув третій брат Long Hand Family (дослівно "сімейство довгої руки", зазвичай так називають далекобійні системи - ред.) – РСЗВ MARS II з Німеччини.

Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів" , - заявив міністр.

Mars II/MLRS-E – реактивна система залпового вогню Mars II, що є ліцензійною копією американської M270 – РСЗВ.

Під потреби бундесверу РСЗВ було доопрацьовано німецьким концерном Krauss-Maffei-Wegmann. Були збільшені розміри та маса.

Пускова установка являє собою 12 склопластикових напрямних для ракет — два одноразові бокси по шість ракет. Усі 12 ракет можуть бути випущені за 60 секунд.

РСЗВ оснащений новою системою управління вогнем EFCS (European Fire Control System), розробленою Airbus Defence and Space.

Залежно від типу боєприпасу дальність ураження становить 38-300 км.