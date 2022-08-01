Резников: Немецкие РСЗО MARS II уже в Украине

Министр обороны Алексей Резников сообщил﻿, что немецкие дальнобойные РСЗО MARS II уже прибыли в Украину.

"В Украину прибыл третий брат Long Hand Family (дословно "семейство длинной руки", обычно так называют дальнобойные системы - ред.) – РСЗО MARS II из Германии.

Спасибо Германии и лично моей коллеге министру обороны Кристине Ламбрехт за эти системы. Наши артиллеристы приветствуют немецких партнеров" , - заявил министр.

Mars II/MLRS-E – реактивная система залпового огня Mars II, являющаяся лицензионной копией американской M270 – РСЗО.

АрміяInform

Под нужды бундесвера РСЗО был доработан немецким концерном Krauss-Maffei-Wegmann. Были увеличены размеры и масса.

Пусковая установка представляет собой 12 стеклопластиковых направляющих для ракет – два одноразовых бокса по шесть ракет. Все 12 ракет могут быть выпущены в течение 60 секунд.

РСЗО оснащен новой системой управления огнем EFCS (European Fire Control System), разработанной Airbus Defence and Space.

В зависимости от типа боеприпаса дальность поражения составляет 38-300 км.