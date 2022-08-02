Байден підтвердив ліквідацію лідера "Аль-Каїди"

Президент США Джо Байден підтвердив інформацію щодо ліквідації лідера "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі ударом безпілотника. Контртерористичну операцію провели в Афганістані, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

"За моїм наказом Сполучені Штати провели успішний авіаудар у Кабулі, Афганістан, вбивши еміра "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі" , - заявив американський лідер.

Байден уточнив, що під час операції жертв серед цивільного населення не було.

"Люди в усьому світі вже можуть не боятися цього лихого, сповненого рішучості вбивці" , - наголосив президент США.

Він додав, що Сполучені Штати продемонстрували рішучість і спроможність захищати людей від загроз такого рівня.