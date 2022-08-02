Байден подтвердил ликвидацию лидера "Аль-Каиды"

Президент США Джо Байден подтвердил информацию о ликвидации лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири ударом беспилотника. Контртеррористическую операцию провели в Афганистане, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

"По моему приказу Соединенные Штаты провели успешный авиаудар в Кабуле, Афганистан, убив эмира "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири" , - заявил американский лидер.

Байден уточнил, что во время операции жертв среди гражданского населения не было.

"Люди во всем мире уже могут не бояться этого злого, преисполненного решимости убийцы" , - подчеркнул президент США.

Он добавил, что Соединенные Штаты продемонстрировали решимость и способность защищать людей от угроз такого уровня.