Медведєв пригрозив Грузії та Казахстану окупацією

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив про зміну кордонів Росії, заявивши, що Грузія має бути повністю окупована, бо її "раніше не існувало", повідомляє Українська правда.

Свій пост Медведєв майже відразу видалив, проте на даний момент не було ані вибачень, ані повідомлень про злом акаунту.

"Після звільнення Києва та всіх територій Малоросії від банд націоналістів, які проповідують вигадане ними українство, Русь знову стане єдиною.

Після цього, під єдиною рукою Москви, на чолі зі слов'янським народом ми підемо у наступний похід для відновлення кордонів нашої Батьківщини, які, як відомо, ніде не закінчуються" , - заявив екс-президент РФ.

Медведєв заявив, що до 1801 року "такої країни, як Грузія, не існувало", і вона з'явилася нібито тільки в межах Російської імперії, тому "Північна і Південна Осетії, Абхазія і території Грузії, що залишилися, можуть бути об'єднані тільки в складі єдиної держави з Росією ".

Заступник голови Ради безпеки Росії згадав і про Казахстан, назвавши його "штучною державою" і звинуватив у геноциді росіян.