Медведев пригрозил Грузии и Казахстану оккупацией

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев порассуждал о восстановлении границ России, заявив, что Грузия должна быть полностью оккупирована, ибо она "раньше не существовала", сообщает Украинская правда.

Свой пост Медведев почти сразу удалил, однако на данный момент нет ни извинений, ни сообщений о взломе аккаунта.

"После освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов, проповедующих придуманное ими украинство, Русь снова станет единой.

После этого, под единой рукой Москвы, во главе со славянским народом мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, нигде не заканчиваются" , - заявил экс-президент РФ.

Медведев заявил, что до 1801 года "такой страны, как Грузия, не существовало", и она появилась якобы только в границах Российской империи, поэтому "Северная и Южная Осетии, Абхазия и оставшиеся территории Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Россией".

Замглавы Совета безопасности России вспомнил и о Казахстане, назвав его "искусственным государством" и обвинил в геноциде русских.