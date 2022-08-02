Посольство: Україна запропонувала продати Лівану ячмінь та борошно, вкрадені РФ

Україна запропонувала Лівану придбати крадений в Україні ячмінь та пшеничне борошно, яке вкрали окупанти та транспортували на сирійських суднах, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило посольство України в Лівані.

За погодженням з власниками продукції в Україні на борту, а також, щоб уникнути псування награбованого зерна та збереження його в Лівані, посольство України надало пропозицію уряду Лівану придбати вищезазначені товари за такими цінами:

Борошно пшеничне 350 доларів за тонну

Ячмінь 180 доларів за тонну.

Зазначається, що ціни вдвічі нижчі за ринкові.

Раніше Ліван наклав арешт на судно, завантажене ячмінним та пшеничним борошном, на час розслідування походження вантажу, яке могло бути викрадено російськими окупантами в Україні.

Нагадаємо: