Посольство: Украина предложила продать Ливану ячмень и муку, украденные РФ
Украина предложила Ливану приобрести ворованный в Украине ячмень и пшеничную муку, которую украли оккупанты и транспортировали на сирийских суднах, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило посольство Украины в Ливане.
По согласованию с владельцами продукции в Украине на борту, а также во избежание порчи награбленного зерна и сохранения его в Ливане, Посольство Украины предоставило предложение правительству Ливана приобрести вышеупомянутые товары по следующим ценам:
- Мука пшеничная 350 долларов за тонну
- Ячмень 180 долларов за тонну.
Отмечается, что цены в два раза ниже рыночных.
Ранее Ливан наложил арест на судно, загруженное ячменной и пшеничной мукой, на время расследования происхождения груза, которое могло быть похищено российскими оккупантами в Украине.
Напомним:
- Посол Украины сообщил президенту Ливана, что 27 июля в порт Триполи зашло сирийское судно, загруженное ячменем, вывезенным с оккупированных территорий Украины.