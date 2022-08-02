Посольство: Украина предложила продать Ливану ячмень и муку, украденные РФ

Украина предложила Ливану приобрести ворованный в Украине ячмень и пшеничную муку, которую украли оккупанты и транспортировали на сирийских суднах, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило посольство Украины в Ливане.

По согласованию с владельцами продукции в Украине на борту, а также во избежание порчи награбленного зерна и сохранения его в Ливане, Посольство Украины предоставило предложение правительству Ливана приобрести вышеупомянутые товары по следующим ценам:

Мука пшеничная 350 долларов за тонну

Ячмень 180 долларов за тонну.

Отмечается, что цены в два раза ниже рыночных.

Ранее Ливан наложил арест на судно, загруженное ячменной и пшеничной мукой, на время расследования происхождения груза, которое могло быть похищено российскими оккупантами в Украине.

Напомним: